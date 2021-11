NBA CORNER : Le Heat chaud-bouillant, les Celtics, Ja Morant et Rui Hachimura

Le podcast NBA CORNER revient sur l’impressionnant début de saison du Heat de Miami sous l’impulsion d’un collectif taillé pour affronter n’importe quel adversaire sur le terrain.

Si Jimmy Butler et Bam Adebayo restent les leaders incontestés de l’effectif, ils sont parfaitement épaulés par Tyler Herro, Duncan Robinson, mais aussi par les deux recrues arrivées à l’intersaison, Kyle Lowry et P.J. Tucker.

Josh et Charles se penchent ensuite sur le cas des Celtics de Boston, qui peinent à trouver leur identité sur le terrain ces dernières saisons. En difficulté pour le moment, leurs récentes victoires face au Magic et au Heat laissent entrevoir une possible embellie dans les jours qui viennent.

Enfin le podcast évoque la montée en puissance de Ja Morant à Memphis. Dans sa 3e année, le meneur des Grizzlies s’impose comme une des superstars les plus fascinantes de la NBA. La conversation se clôt sur le cas de Rui Hachimura aux Wizards, absent depuis le début de saison en raison de problèmes de santé mentale.