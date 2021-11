NBA CORNER : Tony Parker passe une oreille, les Warriors montent en puissance

Le podcast NBA CORNER reçoit Tony Parker, ancien meneur des Spurs de San Antonio et de l’équipe de France de basketball, pour parler du jeu NBA 2K22.

Le quadruple champion NBA dévoile notamment les noms de deux franchises historiques qu’il aurait aimé voir s’affronter. Et si sa note globale dans la plus célèbre simulation de basketball lui importait ou non quand il était joueur.

Tony Parker s’exprime également sur son absence de la liste des 75 meilleurs joueurs de la NBA, sur les équipes actuelles qui captent son attention, et donne son point de vue sur le début de saison des deux meneurs de jeu français, Killian Hayes (Detroit Pistons) et Theo Maledon (OKC Thunder).

Josh reçoit ensuite le rédacteur en chef de Reverse Magazine, Théophile Haumesser, pour parler du dernier Mook consacré aux Bad Boys (au sens large, ndlr) de la NBA. Mais aussi de la forme étincelante des Warriors de Golden State depuis le lancement de la saison, du potentiel colossal démontré par le rookie des Raptors de Toronto, Scottie Barnes. Et de l’explosion de Cole Anthony au poste de meneur de jeu titulaire au Magic d’Orlando.