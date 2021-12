NBA CORNER : TrashTalk vient fêter Noël en 10 questions

Le podcast NBA CORNER reçoit Bastien de TrashTalk pour faire un bilan de la saison au moment des fêtes de fin d’année à travers 10 questions sur les sujets les plus brûlants de la ligue.

Bastien et Josh évoquent pour commencer les cas de Kyrie Irving et de Ben Simmons, qui n’ont toujours pas foulé les parquets cette saison pour leurs équipes respectives. Et sur la probabilité de retrouver le premier sous le maillot des Nets d’ici le All-Star Game, l’autre au cœur d’un transfert qui marquerait un retour imminent du second dans un nouvel environnement.

L’influence de Stephen Curry sur le jeu, le retour à venir de Klay Thompson dans l’effectif des Warriors, la galère des Knicks (et autres équipes en difficulté), le silence autour des Bucks et des Suns, l’état actuel des Lakers, le début de saison timide des Hawks, ou encore la santé inquiétante de Zion Williamson, sont autant de sujets abordés dans ce numéro de Noël.