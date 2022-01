NBA CORNER : Les Bulls et DeMar DeRozan, Kyrie Irving de retour, Dirk Nowitzki

Le podcast NBA CORNER reçoit Dominique du podcast Bald Don’t Lie pour parler des Bulls de Chicago, actuellement premiers de la conférence Est, et de DeMar DeRozan, dont les performances sur le terrain sont incontournables cette saison.

Dominique et Josh s’interrogent sur la place des Bulls dans la hiérarchie de la conférence Est, et de leur réelle chance de faire du bruit en playoffs face à des équipes comme les Bucks de Milwaukee, les Nets de Brooklyn ou encore le Heat de Miami. La conversation aborde ensuite le cas de Kyrie Irving, qui vient de faire son premier match de la saison sous le maillot des Nets. Toujours non-vacciné, le meneur de jeu ne pourra jouer qu’à «mi-temps» pour le club. Une situation qui pourrait se compliquer sans évolution d’ici les playoffs.

Le podcast se termine sur un clin d’œil aux belles performances du rookie Franz Wagner chez le Magic d’Orlando, et de sa maturité dans le jeu malgré ses 20 ans. Mais aussi, et surtout, sur la cérémonie organisée à Dallas pour le retrait du maillot n°41 de Dirk Nowitzki qui, en 2011, a permis au club de remporter le seul et unique titre de son histoire. Une consécration qui était loin d’être évidente au début de la carrière de la légende venue d’outre-Rhin.

