NBA CORNER : Klay Thompson is back, le Jazz perdu sans Rudy Gobert, un peu de respect pour Fred VanVleet

Le podcast NBA CORNER reçoit Théophile Haumesser de Reverse Magazine pour parler du retour de Klay Thompson dans l’effectif des Warriors, à un moment où Stephen Curry est en panne d’adresse, et Draymond soigne une blessure au mollet.

Theo et Josh débutent leur conversation à propos du transfert de Cam Reddish aux Knicks de New York en provenance d’Atlanta, et de ce que cela signifie pour les deux clubs dans un avenir plus ou moins proche. À Utah, l’absence de Rudy Gobert en raison du protocole Covid, a mis à jour les faiblesses défensives de l’effectif. Et de l’importance cruciale du pivot de l’équipe de France dans les résultats du Jazz.

La discussion se termine sur Fred VanVleet, le meneur des Raptors de Toronto qui enchaîne les performances de haut vol depuis la mi-décembre. Une production digne d’une superstar qui pourrait permettre à ce joueur non-drafté en 2016 d’obtenir la première sélection de sa carrière lors du prochain All-Star Game.

Pour suivre Théophile Haumesser, c’est sur Twitter et le site Basketsession.