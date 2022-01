NBA CORNER : Frank Vogel et les Lakers, le banc de Miami, deux pépites à Portland, et Kevin Love

Le podcast NBA Corner se penche sur la crise que traverse, encore une fois, les Lakers de Los Angeles après la décision de Frank Vogel de laisser Russell Westbrook sur le banc à la fin de la rencontre perdue face aux Pacers.

Ce même Frank Vogel est menacé de perdre son poste, une éviction qui - si elle a lieu - ne résoudra pas les nombreux problèmes auxquels doivent faire face l’équipe de LeBron James, qui attend avec impatience le retour de blessure d’Anthony Davis dans l’effectif. Josh et Charles dressent un état des lieux de la situation, et évoquent les possibles solutions qui s’offrent aux Lakers afin de sauver une saison cauchemardesque.

La conversation se déplace ensuite du côté de Miami, et leur faculté à relancer les carrières de joueurs inconnus et/ou oubliés. Chez les Blazers, les désillusions du début de saison sont adoucies par l’éclosion de deux jeunes talents, Anfernee Simons et Nassir Little, tandis qu’à Cleveland, Kevin Love insuffle un nouvel élan à sa carrière en sortie de banc. Un rôle de remplaçant dans lequel il excelle, au point de renouer avec sa production de ses plus belles années dans la ligue.