NBA CORNER : All-Star Game, Joel Embiid, Ayo Dosunmu, et la rumeur autour de James Harden

Le podcast NBA CORNER reçoit Franck Yaylarian pour parler des résultats du vote des 10 titulaires pour le All-Star Game du 20 février prochain à Cleveland, et de l’émotion suscitée par la présence d’Andrew Wiggins parmi eux.

Comment expliquer la présence de l'ailier des Warriors dans cette liste prestigieuse ? Franck et Josh pointent du doigt les mécanismes et les particularités du processus afin d’expliquer ce résultat surprenant, mais pas non plus scandaleux.

La conversation se déplace ensuite sur la saison extraordinaire réalisée par Joel Embiid, dont la production sur le terrain ces deux dernières saisons témoigne du travail accompli par le joueur afin d’exprimer la totalité de son potentiel.

Dans la dernière partie du podcast, Franck et Josh parle du rookie des Bulls de Chicago, Ayo Dosunmu. Un joueur sélectionné en 38e position de la dernière Draft qui démontre une maturité peu commune des deux côtés du terrain. Et des rumeurs de transferts concernant James Harden, et de ses possibles envies de départ à l’intersaison, ce que les Nets et le joueur lui-même réfutent catégoriquement.