NBA CORNER : les remplaçants du All-Star Game, Dejounte Murray, les Timberwolves

Le podcast NBA CORNER reçoit le commentateur NBA de Canal+ Afrique, Étienne Andurand, pour parler de la liste des remplaçants pour le All-Star Game, qui se tiendra le 20 février prochain à Cleveland.

Quelles sont les bonnes ou les mauvaises surprises (s’il y en a) ? Qui sont les favoris pour prendre la place des joueurs blessés ? Étienne et Josh tentent de répondre à ces questions, avec un attention particulière portée à la première sélection en carrière pour Darius Garland, qui vient récompenser l’excellente saison des Cavaliers. Ainsi que la possibilité, ou non, de voir le meneur des Spurs Dejounte Murray obtenir son ticket pour le All-Star Game en tant que remplaçant de Draymond Green (blessé).

La conversation se termine sur le cas des Timberwolves de Minnesota, dont les résultats suscitent l’enthousiasme des fans de la franchise. Mieux, Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell peuvent désormais compter sur la montée en puissance d’Anthony Edwards, et sur la présence de «role players» de qualité dans l’effectif, à l’instar de Jarred Vanderbilt et Jaden McDaniels.