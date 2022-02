NBA CORNER : Révélations sur le départ de James Harden, les Celtics, Josh Giddey et les Warriors

Le podcast NBA CORNER reçoit le journaliste Jérémy Le Bescont pour parler des coulisses du transfert de James Harden, et notamment des révélations du journaliste Jake Fischer dans un article publié cette semaine sur le site américain Bleacher Report.

Jérémy Le Bescont en profite pour donner son avis sur l’échange entre Philadelphie et Brooklyn, avant de revenir sur les principales questions posées par ce transfert pour les deux clubs. À quel point la présence de James Harden va modifier le jeu des Sixers, et surtout le rôle de Joel Embiid ? Doc Rivers est-il menacé si l’équipe n’atteint pas les finales NBA ? Les Nets ont-ils commis une erreur fatale en laissant Kyrie Irving faire ce qu’il veut ?...

Dans la deuxième partie du podcast, Josh et Jérémy reviennent sur la série de neuf victoires consécutives des Celtics de Boston, de l’arrivée de Derrick White dans l’effectif à la trade deadline, de leur défense de fer, mais aussi des secteurs de jeu à améliorer et qui pourraient les empêcher – cette saison – d’aller loin en playoffs. La conversation se termine sur l’influence de Draymond Green dans le jeu pratiqué par les Warriors, et le record de Josh Giddey après ses trois triple-double consécutifs à seulement 19 ans.