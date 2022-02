NBA CORNER : Kadour Ziani parle du documentaire «Dunk or Die»

Le podcast NBA CORNER reçoit Kadour Ziani pour parler du documentaire «Dunk or Die», actuellement disponible sur la plate-forme de streaming myCANAL. Il vient y évoquer son parcours hors du commun, et ses projets futurs.

De son enfance dans le quartier du Vert-Bois à Saint-Dizier en Haute-Marne, où il manque de tomber dans la délinquance, à son envie de faire du dunk – action spectaculaire qui consiste à sauter avec le ballon dans la main pour l'écraser dans le cercle – une discipline à part entière, en passant par ses années au sein du collectif Slam Nation, Kadour Ziani revient aux origines de sa passion pour le basketball, et de sa rage de vivre.

Culminant à 1,78 mètres, Kadour Ziani va réussir à développer une détente sèche de 1,45 mètres qui lui permettra de réaliser des dunks complètement ahurissants qui impressionneront le public, et les stars de la NBA dont il croisera le chemin. Dont Kobe Bryant et Vince Carter. Mais Dunk or Die, c’est aussi et surtout l’histoire d’un homme qui aura appris – non sans difficultés – à canaliser sa colère pour réussir à tracer sa propre voie.