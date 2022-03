NBA CORNER : Zion Williamson et les Pelicans, les Sixers, les Lakers

Le podcast NBA CORNER reçoit Charles de Jouvenel pour parler de l’étrange dynamique entre Zion Williamson et les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Considéré comme le joueur central du club, l’ailier a été vivement critiqué par son ancien coéquipier, J.J. Redick.

L’ancien arrière passé par le Magic, les Clippers, ou les Pelicans, n’a pas mâché ses mots pour parler du manque d’implication de Zion Williamson dans le vestiaire après les révélations sur le fait qu'il n'ait pas appelé C.J. McCollum suite à son transfert à la Nouvelle-Orléans. Toujours blessé au pied, avec une rééducation organisée à l’écart de l’équipe, Zion Williamson connaît un début de carrière particulièrement difficile, aussi bien sur le plan des blessures que dans sa communication (ou plutôt son absence) auprès des fans et de la presse.

Josh et Charles évoquent ensuite les débuts très prometteurs de James Harden sous le maillot des Sixers de Philadelphie… après seulement trois matches. Et le statut du club dans la course au titre au sein de la conférence Est. Le podcast se termine sur les Lakers, qui viennent d’enchaîner quatre défaites consécutives depuis le All-Star Week-End, et semblent se diriger tout droit vers une fin de saison cauchemardesque (on le sait depuis un moment maintenant), et une intersaison encore plus difficile.