NBA CORNER : La polémique des JO de Paris 2024, les Bucks et les Suns, les Raptors

Le podcast NBA CORNER reçoit le journaliste Charles de Jouvenel pour parler de la polémique autour de l’organisation de la phase préliminaire du tournoi de basket des JO 2024, dans un hall du Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris.

Evan Fournier, joueur médaillé d’argent lors des JO de Tokyo l’été dernier avec l’équipe de France, s’est indigné de la situation sur les réseaux sociaux, rapidement rejoint par Nicolas Batum ou encore Vincent Poirier. Quel est le problème ? Quelle solution sont envisageables ? Josh et Charles reviennent sur la polémique, et évoquent son éventuelle résolution dans les mois à venir.

Le débat se déplace ensuite sur les cas des Suns de Phoenix, et des Bucks de Milwaukee, les deux clubs finalistes la saison passée. La première est en tête de la conférence Ouest, la seconde pointe en deuxième position à l’Est. Et toutes les deux semblent plus solides que jamais pour atteindre à nouveau les NBA Finals en juin prochain.

Le podcast se termine avec les Raptors de Toronto où les performances de Pascal Siakam et de leur rookie Scottie Barnes viennent de permettre au club d’enchaîner cinq victoires consécutives. L’équipe s’approche de la 6e place de la conférence Est, synonyme d’une qualification directe pour les playoffs sans passer par le Play-in. Ce qui serait une belle réussite pour les hommes de Nick Nurse, le coach des Raptors.