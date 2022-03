NBA CORNER : Karl-Anthony Towns, Jayson Tatum, et autres actualités brûlantes

Le podcast NBA CORNER reçoit le journaliste Charles de Jouvenel pour parler de l’évolution de Karl-Anthony Towns qui, avec les Timberwolves, se dirige droit vers le tournoi du Play-in avec l’objectif d’accrocher une place en playoffs.

Josh et Charles se penchent ensuite sur Jayson Tatum dont les performances sur le terrain ne sont pas étrangères aux excellents résultats des Celtics de Boston. Depuis l’entame de l’année 2022, les hommes d’Ime Udoka se sont hissés parmi les favoris pour le titre NBA à la surprise générale.

Le podcast abordera pour terminer plusieurs sujets d’actualité importants à l’approche des playoffs, notamment la prise de tête entre Jimmy Butler et son coach sur le banc du Heat, le dunk posté par Zion Williamson sur les réseaux sociaux, la levée du protocole sanitaire à New York qui va permettre à Kyrie Irving de jouer avec les Nets, la blessure au dos de Ben Simmons, le retour désormais très incertain de Jamal Murray et Michael Porter Jr. aux Nuggets, ou encore les galères des Warriors pour finir la saison.