NBA CORNER : Les Sixers éliminés, Game 7 entre Dallas et Phoenix, Warriors et Bucks pour conclure

Le podcast NBA CORNER revient sur l’élimination des Sixers de Philadelphie face au Heat de Miami en six matches. Le club se retrouve désormais avec des décisions délicates à prendre, notamment concernant le futur contrat de James Harden.

À Dallas, les Mavericks ont réussi à forcer une Game 7 face aux Suns de Phoenix. Le prodige slovène, Luka Doncic, peut-il créer la surprise, et emmener les siens en finale de conférence Ouest face à la meilleure équipe de la saison régulière ? Du côté des Suns, Devin Booker va vivre son premier match décisif en carrière, tandis que Chris Paul cherchera à retrouver des couleurs après avoir enchaîné quatre performances en décevantes.

Josh et Charles terminent le podcast en évoquant le Game 6 entre les Warriors de Golden State qui chercheront à se qualifier face à leur public. Mais attention, même privés de Ja Morant, les Grizzlies ont démontré qu’ils restaient dangereux, et tout à fait capable de s’imposer face à Stephen Curry et consorts.

Après une victoire miraculeuse sur le parquet de Boston, les Bucks vont tout mettre en œuvre pour en finir avec les Celtics en six matches à domicile. Jayson Tatum et Jalen Brown parviendront-ils à se défaire de la défense suffocante de Milwaukee, et à freiner Giannis Antetoukounmpo, pour prolonger la série jusqu’à un Game 7 devant leurs supporters ? Les deux meilleurs joueurs de Boston sont, quoiqu’il arrive, dos au mur.