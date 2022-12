Coupe du monde 2022 : le coeur des binationaux balance avant France-Maroc

Dans une demi-finale de Coupe du monde France-Maroc riche de symboles entre deux nations aux liens culturels et historiques très forts, il n’est pas évident pour la population franco-marocaine de choisir entre son pays d’adoption et son pays de naissance.

Le dilemme des binationaux. Alors que la sélection marocaine, surprise de ce Mondial au Qatar 2022, s’apprête à défier les Bleus, champions du monde en titre, en demi-finale ce mercredi, les franco-marocains sont confrontés à un choix cornélien : choisir entre leur pays d’adoption et leur pays de naissance.

«On ne peut pas choisir, on est à la fois pour la France et le Maroc» explique Mina, commerçante à Vincennes, en montrant ses ongles manucurés aux couleurs du Maroc et de la France.

Elle reconnaît un léger penchant pour une équipe plus qu’une autre : «Ce serait bien que le Maroc remporte la Coupe du monde, notamment pour la jeunesse du pays, pour l’Afrique, pour tous les pays arabes aussi», explique Mina Nssais, commerçante à Vincennes d’origine marocaine.

A Marseille, les avis sont moins partagés. Les commerçants binationaux rencontrés par CNEWS se montrent unanimes : ils souhaitent la victoire de la France. «Je voyais la France gagner la Coupe du monde. Mais maintenant qu’on tombe contre eux, c’est plus pareil, il faut les boxer », explique un maraîcher. Seul Hamid, supporte les Bleus. «J’étais jusque-là avec le Maroc, maintenant je supporte les Français », dit-il.

Pour le moment, l’historique des confrontations penche en faveur de la France victorieuse à 3 reprise, pour 2 nuls.