Coupe du monde 2022 : les joueurs argentins de retour à Buenos Aires

Les nouveaux champions du monde sont arrivés dans la nuit de lundi à mardi à Buenos Aires. Ils passeront la nuit dans leur centre d'entraînement avant de retrouver à la mi-journée plusieurs millions de supporters argentins.

Ils sont de retour dans leur pays. L'avion transportant les champions du monde argentins, qui ont conquis dimanche au Qatar une 3e étoile, a atterri ce mardi à 02h40 heure locale (05h40 GMT) à l'aéroport international de Buenos Aires.

The champions are at home



pic.twitter.com/rWAXUdLqKS

— All About Argentina (@AlbicelesteTalk) December 20, 2022