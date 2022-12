Fusillade à Paris : les images de l’interpellation du suspect (vidéo)

Ce vendredi 23 décembre, un homme d'une soixantaine d'années a tiré plusieurs coups de feu dans le 10e arrondissement de Paris, causant la mort d'au moins trois personnes. Un riverain a pu filmer l’interpellation du suspect.

La scène peut paraître surprenante. Quelques instants après la fusillade qui a eu lieu ce vendredi 23 décembre, rue d'Enghien, dans le 10e arrondissement de Paris, le meurtrier présumé a été interpellé par les forces de l'ordre.

Sur une vidéo amateure à laquelle CNEWS a pu avoir accès en exclusivité, on aperçoit un homme être évacué d'un salon de coiffure. Maîtrisé et menotté par des policiers, il ne semble pas virulent.

La communauté #kurde présent a #Paris10 très remontée. Après la #fusillade qui a fait deux morts et 4 blessés. pic.twitter.com/6E7RT8qgRk — Karim (@KarimAz54470117) December 23, 2022

Invité de Midi News, Yoann Maras, secrétaire régional Alliance Police, confirme que le suspect n'a pas opposé une très forte résistance lors de son arrestation. «Lorsque mes collègues sont arrivés, il s'est laissé interpeller».

Selon le représentant syndical des forces de l'ordre, «le travail de mes collègues a été très rapide. Plus on est réactif, moins on laisse de temps à l'individu pour réagir».

Après la courte séquence d'interpellation, l'homme est ensuite mis à l'écart du lieu présumé de la fusillade, afin que les secours puissent évacuer les blessés, accompagnés par des agents des forces d'intervention.

Pour rappel, le meurtrier présumé est un Français âgé de 69 ans, déjà connu des services judiciaires pour deux tentatives d'homicide en 2016 et en décembre 2021. Lors de son interpellation, il aurait déclaré aux policiers ne pas les Kurdes.