Football : un arbitre agressé dans les Bouches-du-Rhône, aucun match ce week-end

Pas de football dans les stades de Provence. La ligue méditerranée a reporté toutes les rencontres prévues ce week-end. Cette décision a été prise suite à l'agression d'un arbitre, blessé à la tête par un joueur dimanche dernier dans la commune de Saint-Mitre-les-Remparts près de Marseille.

Un sport à l'arrêt. Après l’agression d’un arbitre ce dimanche 26 février, l’ensemble des rencontres des compétitions départementales du niveau U14 à seniors prévues ce premier week-end de mars dans le district de Provence sont reportées, a indiqué la Ligue Méditerranée de football (LMF) dans un communiqué.

Les faits se sont produits lors de la rencontre de D3 qui opposait les clubs de Saint-Mitre-les-Remparts et Châteauneuf-les-Martigues.

La victime, âgée de 36 ans, a été touchée à la tête. Elle a déposé plainte tandis que l'agresseur présumé, le capitaine de l'équipe de Châteauneuf, a été placé en garde à vue au commissariat d'Istres.

Sous tutelle

«La LMF tient à condamner, avec la plus grande fermeté, l’agression subie par un arbitre officiel le 26 février dernier, et s’associe à l’appel de la commission des arbitres et de la commission des compétitions du District à une prise de conscience de l’ensemble des acteurs du football», peut-on lire dans le texte.

La ligue Méditerranée annonce ainsi la mise sous tutelle du District de Provence par la LMF, faisant suite au Comité exécutif de la Fédération française de football mardi 28 février. Concrètement, cela implique la tenue d’une nouvelle assemblée générale élective.