Canal + s'engage à investir dans le cinéma français

Le cinéma français retrouve son principal allié : après des mois de négociations, Canal+ a décidé de prolonger de quatre ans le contrat qui le lie au 7ème art.

Le groupe s’engage à investir 180 millions d’euros par an dans l’acquisition de longs-métrages français et européens. Un chiffre non négligeable pour le 7ème art.

Cet accord ouvre la voie à la réforme du système de chronologie des médias. Une nouvelle qui profite donc à tous les amoureux du cinéma.