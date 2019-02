Cyberattaques : comment protéger ses données personnelles ?

Usurpation d'identité, piratage ou encore virus... Sur Internet, les attaques sont permanentes. Il est donc nécessaire de protéger ses données.

Premier conseil : avoir un antivirus toujours valable, ne pas ouvrir les pièces-jointes d'un mail lorsqu'on ne connait pas le destinataire mais surtout être attentif au certificat du site.

Après avoir été victime d'une cyberattaque, changer son mot de passe est essentiel. «Un bon mot de passe est un mot de passe long», souligne Thomas Fauré, président du réseau social Whaller.

Peu habitués à l'utilisation et aux risques d'Internet, les enfants et les personnes âgées sont les plus fragiles face aux cyberattaques.