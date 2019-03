L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a publié, jeudi, les résultats de son étude soulignant que 6,8 millions de personnes sont « privées d'un accès de qualité minimale à Internet » et dit s'inquiéter du manque de transparence de l'Etat concernant la fracture numérique.

L'UFC-Que Choisir regrette ainsi que «les données sur les débits théoriques proposés aux consommateurs dans sa maille la plus fine, à savoir la commune, ne sont plus disponibles depuis un an», rendant d'autant plus difficile la réalisation de son étude.

Pour l'association, «10,1% des consommateurs ne disposent pas d'un Internet de qualité minimale. Quant au bon haut débit, ce sont près de 12,8 millions de personnes qui en sont privées».