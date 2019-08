Les 40 ans du Walkman

Le walkman fête cette année ses 40 ans. C'est au Japon, où les nouvelles technologies sont reines, qu'il fait encore fureur.

Aujourd'hui, cet objet a l'air d'une antiquité d’un autre âge. Pourtant, au Japon, le Walkman est loin d'avoir disparu. À Tokyo, Sony lui rend hommage dans une gigantesque exposition. À l’ère des smartphones avec écrans tactiles et écouteurs sans fil, certains visiteurs de l’exposition n'ont pas connu le Walkman et semblent intrigués et captivés par ce petit lecteur cassette.

Des exemplaires d’occasion et fonctionnels circulent encore sur le marché. Un exemplaire neuf et jamais utilisé a été estimé à 1,3 millions de yens (soit 11.000 euros), soit 40 fois son prix initial. Avec plus de 1.000 modèles de Walkman différents, Sony continue d'agrandir sa gamme. Parmi les derniers modèles, des appareils ultraperfectionnés vendus jusqu'à 3.000 euros.