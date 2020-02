Vidéo : une mère retrouve en réalité virtuelle sa fille décédée trois ans plus tôt

C'est par le biais d'un documentaire vidéo émouvant que l'on découvre une technologie à la fois troublante et pleine d'espoir. La chaîne coréenne MBC vient de diffuser un reportage intitulé «Meeting You» sur la réalité virtuelle et le pouvoir des sentiments qu'elle peut apporter.

Par le biais d'un logiciel 3D, une équipe a «redonné vie» à Nayeon, une fillette de 7 ans, décédée en 2017 des suites d'une leucémie. Sa mère, Ji-sung a pu retrouver son enfant grâce à une expérience inédite menée par MBC. Durant plusieurs mois, les équipes spécialistes de la VR ont collecté de nombreuses informations (photos, vidéos, enregistrements sonores...) afin de recréer virtuellement Nayeon.

Plusieurs enfants du même âge ont également participé à la création de ce double de la fillette, en prêtant leurs voix et leurs gestuelles pour lui donner une apparence plus réaliste. Equipée d'un casque et de gants haptique (pour donner le sens du toucher), Ji-sung a donc retrouvé son enfant dans un parc que celle-ci avait l'habitude de fréquenter avec ses parents. La fillette converse alors avec sa mère tandis que celle-ci lui tient virtuellement la main et carresse son visage.

Au-delà de l'émotion suscitée par cette rencontre, cette technologie, qui devrait faire débat, témoigne des nombreuses avancées réalisées en matière de réalité virtuelle et sa capacité à convaincre notre cerveau et tromper nos sens pour entrer dans un monde immersif. Cette dernière est notamment utilisée par des professionnels de la santé pour soigner les phobies.