Facebook démantèle 5 réseaux de désinformation

Facebook publie désormais un rapport mensuel sur sa lutte contre les campagnes coordonnées non authentiques («coordinated inauthentic behavior»), c’est-à-dire des opérations d’influence organisées pour manipuler le débat public.

Dans son rapport de février publié hier, le réseau social annonce avoir supprimé de ses plate-formes cinq réseaux qui agissaient en Inde, Égypte, Russie, Iran, Myanmar et Vietnam. Ces réseaux étaient constitués de 467 faux comptes Facebook, 248 pages et 49 groupes, ainsi que 1.245 faux comptes Instagram. Ils ont dépensé 1,2 million de dollars en publicité pour amplifier la diffusion de leurs opérations d’influence, via des sociétés de marketing digital agissant à la demande d’acteurs géopolitiques.

Le réseau basé en Inde (122 comptes) menait des campagnes d’influence dans les pays du Golfe persique, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Celui basé en Egypte (1.731 comptes) se concentrait sur les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. En Russie, le réseau (122 comptes) était lié aux services de renseignement militaire et visait principalement sur l'Ukraine et les pays voisins.

Au Myanmar et au Vietnam, le réseau (23 comptes) avait des liens avec des fournisseurs de télécommunications et une société de relations publiques. Le plus petit des ces réseaux (11 comptes) agissait en Iran et ciblait les États-Unis.