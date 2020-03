PayFit : faciliter la gestion de la paie et des RH en entreprise

Au service des entreprises de 1 à 500 employés, PayFit permet notamment d’automatiser la paie des employés et de gérer les déclarations sociales à travers une solution décrite comme « simple, rapide et agréable ».

PayFit, c’est l’histoire de trois amis, Ghislain, Firmin et Florian, qui ont décidé de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Leur concept ? Proposer aux entreprises une aide dans la gestion des paies et des ressources humaines. Grâce au JetLang, un langage exclusif de programmation : «l'ensemble des réglementations sociales d'un pays et son code du travail sont intégrés à la solution. Cela permet de produire des fiches de paie justes et fiables, et de gérer les déclarations sociales, les congés payés, ou les notes de frais», explique l’entreprise.

Apporter de l’humain dans l’entreprise

« Gagnez du temps et prenez soin de vos salariés » : telle est la promesse que fait PayFit à ses clients. « Gagner du temps » car la solution PayFit permet d’automatiser la gestion d’éléments et de tâches administratives chronophages et souvent complexes. « Prendre soin des salariés » en dégageant du temps aux départements RH afin qu'ils dédient plus de temps au management et à l'humain. Mais aussi en permettant aux employés d'être en totale autonomie sur les éléments relatifs aux ressources humaines.

En tout, plus de 4000 entreprises, dont Revolut, Big Mamma, ou Le Slip Français, utilisent aujourd’hui ses services.

Développer la solution PayFit

À travers leur activité, les dirigeants de PayFit se fixent comme mission de soutenir les entreprises dans leur stratégie RH.

À l’avenir, l’entreprise souhaite développer sa solution sur plus d’aspects SIRH pour accompagner au mieux les employeurs comme les employés, en proposant une solution complète permettant de couvrir l’intégralité de l’expérience employé.

