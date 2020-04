Confinement : réviser ses examens en musique avec l'artiste MB14 sur l'appli gratuite Studytracks

Alors que les épreuves du brevet et du baccalauréat ne sont - jusqu’à présent - pas reportées malgré la fermeture des collèges et des lycées, les élèves préparent leurs examens à domicile. L’application Studytracks, gratuite pendant le confinement, propose de réviser en chanson et avec des artistes français, dont le beatboxeur MB14, qui se met à la philo.

Après deux semaines loin des bancs de l'école, les collégiens et lycéens assignés à résidence commencent à tirer la langue, et tentent, comme ils le peuvent, de suivre leurs cours depuis leur chambre ou leur salon transformé pour l'occasion en bureau. Difficile pour certains de s'y retrouver parmi les tonnes d’informations transmises par leurs professeurs, via des mails ou des devoirs en ligne.

Alors que le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a expliqué ce mardi, dans #LaMatinale sur CNEWS, que «les élèves de terminale ne seront pas lésés» par la crise sanitaire que traverse la France, la plate-forme Studytracks, déjà téléchargée plus de 200.000 fois en France depuis son lancement en mars 2018, est une solution alternative pour leur venir en aide.

Des cours chantés pour les profs et les élèves

Mathématiques, français, histoire, géographie, philosophie, physique, SVT ou encore économie… ce sont quelque 500 cours chantés s’inspirant des courants musicaux actuels comme le rap et la pop, qui sont mis à leur disposition via leur smartphone et leur tablette. Un outil pédagogique, disponible sur iOS et Android, destiné également aux professeurs qui peuvent ainsi faire écouter une chanson ou une playlist à domicile, demander de compléter des QCM, ou suivre l’activité de leurs élèves ainsi que leurs progrès.

«Élaborée en collaboration avec des scientifiques, spécialistes mondiaux des sciences cognitives, chaque chanson est créée de telle manière à maximiser la rétention d’informations. En intéressant tous les élèves - même les plus récalcitrants - au travers de méthodes ludiques, les professeurs captent leur attention et les stimulent durant leur phase d’apprentissage», nous explique-t-on.

Le beatboxeur MB14 fait réviser la philosophie

Après Soprano qui explique le théorème de Thalès, et JoeyStarr, c’est au tour de MB14 de prendre le micro pour aider les élèves à mémoriser leurs fiches de révision. Le champion du monde 2018 de beatbox, révélé par le télécrochet «The Voice» deux ans plus tôt, a enregistré trois titres pour le brevet et le bac, en reprenant le contenu des fiches communiquées par des enseignants. A noter que son premier cours chanté sur la philosophie est accessible dès ce mardi sur l’application.

Dans ce morceau, MB14 aborde la notion de «désir». «Le désir ne serait-il pas l’essence même de l’Homme ? Au XVIIe siècle, Spinoza souligne cette idée. Hegel approfondira ensuite la dimension constructive du désir avant que Sartre le lie au manque constitutif de notre être. Mais comment définir ce qu’est réellement le désir ?», s'interroge-t-il en intro, avant de développer le sujet en trois points.

«Pour les élèves dont les professeurs n’utilisent pas encore Studytracks, ils bénéficieront de 100 crédits gratuits pour télécharger 100 cours, ce qui leur permettra d’utiliser pleinement toutes les fonctionnalités de la plate-forme. Quant aux professeurs, l’accès est désormais gratuit pour eux pour travailler avec leurs élèves à distance», expliquent les fondateurs.