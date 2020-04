Un trailer envoûtant pour le jeu Mortal Shell

Une agréable surprise par ces temps de crise. Mortal Shell vient d'être dévoilé, sous la forme d'une bande annonce envoûtante.

Le jeu était connu jusqu'ici sous le nom de Dungeonhaven. Une petite vidéo avait circulé, début 2018. Prometteuse, mais sans plus, et puis plus rien. Mais les choses ont bien changé depuis. L'équipe de deux personnes (!) s'est agrandie pour former le studio londonien Cold Symmetry, et elle s'appuie notamment sur des vétérans passés par des titres AAA. Un éditeur a aussi rejoint les rangs, et les images dévoilées hier font déjà saliver les fans d'action-RPG sans concession.

Un jeu destiné à un public averti

L'hommage à la saga Dark Souls est évident. L'action se déroule en effet dans un univers apocalyptique, et des combats s'annoncent pleins de fureur… La fanbase de Nintendo n'est clairement pas le cœur de cible des développeurs.

Sûrs d'eux, ces derniers annoncent un gameplay «stratégique, réfléchi et sans pitié». Pas de surprise, il faudra donc mourir à de nombreuses reprises pour comprendre les mécaniques du jeu, les faiblesses des boss, et avancer, pas après pas.

Un univers tout droit sorti des enfers

Pour l'instant, le design des personnages, des armes ou encore l'ambiance sonore infernale laissent imaginer un résultat de toute beauté. Difficile, malgré tout, de croire que seulement 15 personnes travaillent sur ce titre ambitieux

Le scénario est lui-même des plus sombres. A son réveil, le joueur erre dans un monde brisé et torturé. Recruté (comment ?) par le mystérieux - et inquiétant - «Père noir», il va lui falloir affronter des ennemis aux pouvoirs terrifiants et récolter des glandes sacrées.

Dans cette quête maudite, qui risque de ne pas se terminer très bien, on le sent, le chevalier errant pourra utiliser les restes d’anima laissés par les guerriers décimés, qui permettent d'acquérir les capacités uniques des héros défunts et leur style de combat. Le Père Noir a désespérément besoin de vous ? Pourquoi ? Aucune réponse en l'état.

Mortal Shell, éd. Playstack, sortie prévue en 2020