On a testé Tiny Islands, une expérience planante sur Android

Simple mais efficace. Tiny Islands est un tout nouveau jeu indé, disponible sur Android, à l'atmosphère zen sans équivalent.

Un peu de végétation, quelques bâtiments disséminés ça et là, une carte en 3D minimaliste… le titre ne joue clairement pas la carte de la surenchère.

A l'aide de vos doigts, vous pouvez déplacer le décor en tout sens, vers la droite ou la gauche, le regarder du dessus ou du dessous (tout ça est très subjectif, vous le comprendrez assez vite). L'objectif est simple : il s'agit de découvrir, dans chaque niveau, trois pavés rose-orangés. Une fois la mission remplie, hop, on passe au level suivant.

Pas de chronomètre

Pas de pression, pas de chronomètre dans cette exploration poétique, bien servie par une ambiance musicale au diapason, qui rappelle le groupe islandais Sigur Ros. A chaque mini-monde son ambiance unique et une invitation au laisser-aller. Bonus : pour les joueurs les plus persévérants, un monde secret peut être débloqué en trouvant dix artéfacts supplémentaires.

Au total, il vous faudra environ deux heures pour terminer l'exploration. Ça peut sembler peu, mais le jeu n'est pas très cher et on peut le voir comme une soupape de rêverie idéale en cette période de confinement.

Un jeu créé en solo

Derrière ce concept étonnant : un seul homme, Axel Crétinon, fondateur du studio Lundiseize. Après avoir travaillé dans l’industrie du AAA pendant plusieurs années (Life is Strange, Remember Me, Ghost Recon Future Soldier…), il a souhaité reprendre le contrôle et passer à autre chose.

Son but désormais ? Proposer des jeux oniriques et contemplatifs. Avec Tiny Islands, c'est évidemment réussi.

Tiny Islands, éd. Lundiseize, Disponible sur Android, 2,40 euros