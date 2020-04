On a testé Trials of Mana, la suite mythique et maudite de Secret of Mana

L'arrivée de Trials of Mana sur le marché est loin d'être anodine. En effet, il s'agit du remake HD d'un jeu mythique, dont l'Europe a été injustement privée, sans que l'on sache vraiment pourquoi, il y 25 ans.

Un peu d'histoire, pour commencer. En 1995, Seiken Densetsu 3 sort au Japon, sur Super Famicom (la version japonaise de la Super Nintendo). Son prédecesseur, Seiken Densetsu 2 (connu sous le nom de Secret of Mana en Europe), avait fait un carton en 1992.

Un rendez-vous manqué en 1995

Selon toute logique, le troisième opus aurait alors dû faire l'objet d'une adaptation aux petits oignons. Et puis non... Plusieurs facteurs ont joué et l'arrivée sur le marché japonais de la Playstation de Sony, fin 94, bardée de 3D polygonale, a précipité les choses. Les sprites n'étaient plus à la mode, et Secret of Mana 2 n'est jamais sorti en France.

Même la Super Nintendo mini, sortie en 2017, n'avait pas eu droit à sa version, alors que les fans nostalgiques pleuraient toutes les larmes de leur corps.

Jusqu'à cette double annonce tonitruante, vingt-quatre ans plus tard, en juin 2019. Seiken Densetsu 3 allait bel et bien sortir en Europe, sur Switch notamment, au sein d'une compilation baptisée Collection of Mana. Elle réunissait les trois épisodes, intégralement traduits. Et, bonus ultime, le dernier volet allait quant à lui ressortir, en avril 2020, dans une toute nouvelle version HD en 3D sur consoles et PC.

Un remake de belle facture

C'est ce jeu que nous avons enfin eu l'occasion de tester, tout récemment. Si votre dernier souvenir de la saga est Secret of Mana sur Super Nintendo, vous allez être surpris. Terminés, les petits personnages de 12 pixels de haut, puisque ce remake HD en met plein les mirettes, tout en conservant le charme des origines.

Le principe n'a pas changé. Au début du jeu, il faudra composer une équipe de trois personnages parmi les six proposés (Duran, Angela, Kevin…), avant de partir à l'aventure. Attention, plusieurs boss de fin pourront être affrontés, en fonction de votre choix de départ.

De grands espaces, des villes, des donjons, des trésors (bien) cachés… Tous les ingrédients scénaristiques sont réunis pour une épopée qui devrait rester dans les mémoires. Et comme dans tout bon RPG, l'amélioration des compétences des personnages joue un rôle crucial. Un seul regret : certaines mécaniques de jeu ont un peu vieilli, mais les nostalgiques seront, eux, ravis.

En outre, il se murmure même qu'un nouveau chapitre jouable inédit, après avoir fini le jeu, aurait été ajouté par les développeurs.

Trials of Mana, Square Enix, sur Switch, PS4 et PC.