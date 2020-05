On a testé Streets of Rage 4, le revival HD du jeu du baston old school

Il y a des projets pour lesquels on a une affection toute particulière. La résurrection de la saga Streets of Rage, 26 ans après le dernier épisode, avait de quoi titiller notre petit cœur de fan.

Alors que la mode est au remake (voir ici ou ici), les développeurs (français pour certains, cocorico) de ce nouveau titre ont voulu nous offrir une suite à la hauteur.

Trois studios ont donc allié leurs forces pour redonner tout son lustre d'antan à un des papes du beat'em up : Dotemu (Windjammers 1 et 2), Lizardcube (Wonder Boy: The Dragon's Trap) et Guard Crush Games (Streets of Fury).

Tous, à leur manière, souhaitaient rendre hommage à la trilogie originelle, signée par la fameuse Team Shinobi de Sega et sortie entre 1991 et 1994 sur Megadrive (Sur la Megadrive mini, seul l'épisode 2 était présent).

Un défouloir idéal

Ce Streets of Rage 4, lui, est disponible sur tous les supports, que ce soit PC, Switch, PS4 ou encore Xbox One (le jeu est également inclus dans le système d'abonnement Xbox Game Pass). Idéal pour que tout le monde puisse en profiter. Et honnêtement, ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce défouloir où plaisir est le maître mot.

L'action de déroule dix ans après Streets of Rage 3. Pour les novices, le beat'em up est un style de jeu où le scénario ne s'embarrasse pas avec les détails, et Streets 4 vient confirmer l'adage. Le (court) pitch est le suivant : Mr.X est vraiment mort et la paix règne à Wood Oak City. Jusqu'à ce que les jumeaux Y., ses enfants malfaisants, ne montent un nouveau syndicat du crime. Face à la menace, les héros d'hier (Axel, Blaze et Adam, notamment) vont donc faire leur retour pour distribuer les mandales par caisses entières.

Un gameplay spectaculaire

Techniquement, l'évolution depuis 1994 est spectaculaire. Les pixels rétros laissent place à de sublimes dessins, qui sont en outre animés de main de maître. Conscients du charme rétro de la série, les développeurs de la suite ont quand même tenu à intégrer les versions précédentes des personnages, tout en les adaptant au nouveau gameplay.

Une cohabitation étrange au premier abord (voir la photo ci-dessous), mais qui procure un plaisir énorme. Et ça n'a pas été de tout repos pour les programmeurs, comme l'a expliqué Cyrille Imbert, le producteur exécutif du jeu, dans un long message sur le blog officiel Playstation, puisqu'il a fallu reconstituer près de 1500 images par personnage.

En solo, manette en main, les sensations sont, quoi qu'il en soit, excellentes. Le jeu a une vraie identité visuelle, avec des décors splendides. Grâce à de nouvelles possibilités de combos, des coups spéciaux impressionnants, et une partition musicale très réussie, Streets of Rage 4 réussit totalement son pari.

Le titre devrait donc réunir sans problème les vieux gamers et les plus jeunes sous la même bannière, celle du fun. Le mode coop (en ligne à deux joueurs et hors ligne à quatre joueurs) est un autre point fort, qui rappellera l'ambiance surchauffée des salles d'arcades des années 1990 (mais sans la fumée).

Streets of Rage 4, éd. Dotemu, sur PC, Switch, PS4 et Xbox