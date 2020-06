FIFA 21 : voici le nouveau trailer du jeu attendu pour le 9 octobre

Attendu par une horde de fans du ballon rond qui souhaitent oublier une année 2020 qui ne leur a pas permis d'assouvir leur passion, FIFA 21 sortira finalement le 9 octobre prochain sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Mais EA Sports regarde déjà plus loin en révélant une première bande annonce du jeu tournant sur PS5 et Xbox Series X.

Ces première images mêlées à celles de Madden 21, la simulation de football américain, donnent à voir plusieurs joueurs dont un Kylian Mbappé en grande forme. Il faut dire que l'attaquant du Paris Saint-Germain est pressenti comme le joueur qui fera la couverture de la jaquette du jeu. Reste que, pour l'heure, peu d'informations ont filtré sur FIFA 21.

Lors de son événement EA Play qui s'est déroulé dans la nuit de jeudi à vendredi, l'éditeur a toutefois précisé que «les membres EA Access et Origin Access Basic pourront l’essayer dès le 1er octobre, et les membres Origin Access Premier profiteront du jeu complet à cette date». PArallèlement, les membres All Access d'EA «bénéficieront toujours d’avantages dans FIFA au cours de la saison», tandis que les clients qui l'auront précommandé pourront profiter du jeu plus tôt avec «quelques bonus», ajoute EA Sports.

Enfin, le passage vers les consoles de nouvelle génération attendues en fin d'année se fera en douceur et sans débourser plus d'argent. Ainsi, les joueurs qui achèteront le jeu sur PS4 ou Xbox One auront droit à la version PS5 ou Xbox Series X sans frais supplémentaires. Toutefois, EA précise que «les disques physiques ne peuvent pas être mis à niveau sur les consoles dématérialisées», comme la PS5 Edition Digitale qui ne comportera pas de lecteur de disque Blu-ray. Attention donc à tenir compte de ce point au moment de l'achat.

