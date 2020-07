Lost in Random : le jeu onirique EA Originals commence à se dévoiler

Une pépite en devenir ? Le titre Lost in Random s'annonce comme un des projets phares de la gamme "EA Originals", que le géant du jeu vidéo a lancée pour mettre en avant les production indépendantes.

Derrière ce titre se cache le studio Zoink Games, basé à Göteborg. Les Suédois ne sont pas des inconnus, ils avaient d'ailleurs déjà réalisé Fe, en 2018, le premier de la gamme EA Originals. Un titre passé relativement inaperçu, mais qui se démarquait par son ambiance onirique et des effets de lumière fascinants.

Avec Lost in Random, Zoink passe à la vitesse supérieure. Premier point fort du titre : l'originalité de son scénario. Si tout n'a pas encore filtré, on sait déjà que l'histoire de déroulera dans l'étrange monde de Random (Hasard, en français), un royaume assez déprimant où le futur des habitants se joue littéralement sur un coup de dé.

Un royaume sombres, aux règles étranges

"Quand on atteint l'âge de 12 ans, on doit lancer un dé noir géant. Le nombre indiqué sera décisif pour la suite de votre existence", nous ont ainsi expliqué Klaus Lyngeled, cofondateur de Zoink, et le directeur créatif Olov Redmalm lors d'une table-ronde. Le monde de Lost in Random est ainsi partagé en six zones et votre "score" déterminera le lieu de votre existence, sachant que les "Sixers" (ceux qui ont fait 6) sont les plus privilégiés.

Dans cet univers étrange et passablement déprimant, le joueur incarne une petite fille prénommée Even. Sa soeur vient de "fêter" ses 12 ans et elle a dû quitter sa famille après le lancer fatidique du dé. Une situation qu'Even n'accepte pas. Elle décide donc de s'enfuir pour la retrouver et, sur sa route, elle fera la rencontre d'un étrange acolyte, Dicey, un dé blanc, bien vivant, qui pourrait bien être la clé de tout.

A chaque monde ses mécaniques de jeu, avec des emprunts au RPG, mais aussi aux titres d'action/aventure, sachant que les chiffres et le hasard seront au coeur du gameplay.

Visuellement, Lost in Random fait plaisir à voir. Si l'adjectif burtonien a été mis un peu à toutes les sauces, ces dernières années, il semble quand même taillé pour ce titre à l'atmosphère de "Conte de fée sombre", comme l'explique Klaus Lyngeled.

Les développeurs citent aussi les travaux de l'illustrateur Shaun Tan comme source d'inspiration.

Il y a aussi un peu de l'univers de Caro et Jeunet (La Cité des enfants perdus), et une plastique très proche de Coraline, le film culte d'Henry Selick, qu'il a réalisé en 2009, juste après L'étrange Noël de Monsieur Jack. L'aspect des personnages, entre bois et pâte à modeler, y est sans doute pour beaucoup.

Il ne reste plus qu'à attendre quelques mois, avant de voir débarquer ce titre. Nous n'avons pas pu encore le tester manette en main et l'ampleur de son univers reste à dévouvrir. L'équipe de Zoink nous promet des mécaniques de jeu très innovantes et et nous suivrons donc l'avancement du projet avec grand intérêt.

Lost in Random, éd. Zoink Games, sur PC et Switch, Sortie prévue en 2021