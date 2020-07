L'incroyable set Lego Nintendo NES va devenir une réalité

La rumeur l'avait annoncé, il va devenir une réalité. Lego et Nintendo poursuivent leur collaboration avec un set étonnant recréant à la perfection la Nintendo NES.

L'annonce intervient alors que la console cultissime fête ses 35 ans cette année, et que les deux entreprises sont sur le point de lancer une gamme commune baptisée Lego Super Mario le 1er août prochain. Si cette dernière, au croisement du jouet et du jeu vidéo, vise plutôt les enfants, la reproduction de la NES en briques se destine quant à elle aux collectionneurs. Il est d'ailleurs indiqué sur la boîte qu'elle est destinée aux plus de 18 ans.

Un souci du détail énorme

Les designers de Lego ont tout prévu pour les séduire, avec une somme de détails ahurissante. Tout d'abord, la console sera quasiment à taille réelle. La manette, un peu plus petite, pourra être relié grâce à un câble à la console en briques.

Il y aura aussi une fausse cartouche Super Mario à assembler, que l'on pourra introduire à l'intérieur de la console, en ouvrant la trappe que tout le monde connaît. Une fausse télévision, au look très 80's (de la marque Lo Tech évidemment), est également au programme. Elle affichera un niveau de Super Mario 1 et, encore plus fou, on pourra faire défiler le niveau à l'aide d'une petite manivelle.

Mais ne croyez pas pour autant que la gamme pour enfants et ce set soient destinées à vivre séparément. La figurine Mario du starter Pack pourra être placée dans une encoche sur la télé. Elle diffusera alors les sons du jeu à mesure que le niveau avance.

Un tarif très élevé

Evidemment, il y a un hic, à savoir le prix de l'ensemble. La console en briques sera elle aussi proposée dès le 1er août, mais au tarif de 229,99 euros.

Si on ajoute le prix du Starter Pack Super Mario (59,99 euros), l'ensemble coûtera un peu moins de 300 euros, soit plus qu'une Nintendo Switch toute neuve. Ça fait un peu cher l'instant de nostalgie, mais les fans sont déjà sur les dents.