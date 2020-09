«Le plus grand saut générationnel» avec les nouvelles cartes graphiques Nvidia ?

Les nouvelles cartes graphiques Nvidia ont été officiellement présentées hier. Une gamme à la puissance impressionnante, très prometteuse pour l'avenir du jeu vidéo.

Trois modèles aux caractéristiques différentes ont été devoilés par le PDG Jensen Huang, avec pour base l'architecture Ampère, qui offrirait des performances jusqu'à deux fois supérieures à Turing, son prédécesseur, et également 1,9 fois plus d'efficacité énergétique.

Ces GPU (Graphics Processing Unit) sont baptisés, sans surprise, GeForce RTX 3090, 3080 et 3070, une nomenclature qui ne laissait pas trop de doute après les 2060, 2070 et 2080 de la génération passée.

La GeForce RTX 3080. 17 Septembre 2020. pic.twitter.com/VXsZoEZi88 — NVIDIA GeForce FR (@NVIDIAGeForceFR) September 1, 2020

La RTX 3070, qui fait ici figure d'entrée de gamme, sera disponible en octobre à partir de 499 $. Elle sera plus rapide que le RTX 2080 Ti, le très haut du panier actuel, mais pour moins de la moitié de son tarif.

La RTX 3080, le nouveau mètre étalon

La RTX 3080 sera quant à elle scrutée de près. Disponible dès le 17 septembre pour environ 699 $, elle a été présentée comme le GPU de jeu ultime, doté de 10 Go de la nouvelle mémoire GDDR6X haute vitesse. Cette nouvelle RTX sera capable, Nvidia le garantit, de fournir 60 images par seconde de manière systématique en 4K. Le Graal pour tous les jeux des prochaines années.

Quant à la RTX 3090, elle fera office de démonstration technique. Et pour cause. son prix indécent (1.499 $) la rendra quasiment inaccessible. Mais ses performances, et sa taille XXL, ne manqueront pas d'interpeller, si vous avez la chance d'en croiser une, quand elle sera disponible, le 24 septembre. Surnommée «BFGPU» (Big Ferocious GPU) par son fabricant, elle offrira 24 Go (oui, 24 Go) de mémoire GDDR6X et sera capable d'afficher 60 images par secondes en... résolution 8X.

De nombreuses innovations hardware et software

L'ensemble de cette nouvelle gamme arrive, cela va de soi, avec son lot d'innovations matérielles et logicielles. Le Ray tracing, qui optimise les effets de lumière en temps réel, sera encore plus performant, tout comme le DLSS (Accélération des jeux grâce à l'IA).

On attend aussi beaucoup également de l'Omniverse Machinima, qui permettra aux créateurs de contenu d'utiliser le moteur de leur jeu favori pour inventer des récits.

Le Nvidia Broadcast, qui permettra de transformer sa pièce de jeu en studio de diffusion professionnel, est une autre nouveauté alléchante, surtout pour les streameurs.

Les RTX 30 seront par ailleurs dotées de systèmes de refroidissement innovants, qui leur permettront de rester silencieuses et de ne pas trop monter peu en température (Des annonces que nous ne manquerons pas de mettre à l'épreuve dès que possible). Elles seront également toutes dotées d'une connectique HDMI 2.1, une norme offrant une bande passante accrue, présente sur les téléviseurs haut de gamme, et permettant de jouer en 4K et en 60 images/seconde au minimum.

De très belles promesses, que l'on a hâte de tester sur les prochains titres AAA en approche dans les mois à venir comme Cyberpunk 2077, Call of Duty : Black Ops Cold War ou encore Watch Dogs : Legion.