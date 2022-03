Guerre en Ukraine : les influenceurs font de la résistance sur les réseaux sociaux

En dehors du champ de bataille, la résistance à l’envahisseur russe se joue aussi sur les réseaux sociaux. Depuis l'arrivée des troupes de Vladimir en Ukraine, plusieurs influenceurs du pays n'ont pas hésité à s'engager en ligne pour mobiliser leur communauté.

Le président ukrainien Volodomyr Zelensky est d'ailleurs le premier à avoir donné le ton.

Dès le début du conflit, le jeune dirigeant de 44ans s’est ainsi appuyé sur les réseaux sociaux pour rallier l’opinion publique à sa cause.

Comme lui, depuis le début de la guerre, ils sont nombreux à l’avoir suivi à commencer par Miss Ukraine 2015.

Sur son compte Instagram, Anastasiia Lenna publie en effet des photos d’elle pour galvaniser les foules.

Sur TikTok, une autre influenceuse, @Nastyatyman, a présenté en détails à ses 4 millions d’abonnés le mode d’emploi pour faire démarrer un char d’assaut.

Ukrainian TikToker @NastyaTyman is a legend, and this is the best influencer tutorial you will EVER see. Put the curling irons down, ladies. We’re learning about TANKS. #Ukraine pic.twitter.com/BZGQApwvST

— VANESSA (@TheVFCastro) February 28, 2022