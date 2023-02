Le gouvernement va lancer un dispositif pour limiter l'accès aux sites pornographiques aux mineurs

Le gouvernement va annoncer dans les prochains jours un dispositif visant à bloquer l'accès aux sites pornographiques aux mineurs.

Dans le but de bloquer l’accès aux sites pornographiques sur Internet pour les mineurs, la France compte imposer un dispositif de certification de majorité. Les détails de celui-ci doivent être présentés dans la semaine par le gouvernement pour une potentielle mise en place «dès septembre».

«Un utilisateur d’un site pornographique lorsqu’il souhaitera y accéder, devra certifier de sa majorité en cliquant sur cette attestation numérique (…) Cela fonctionnera un peu comme le contrôle demandé par votre banque lorsque vous réalisez un achat en ligne, sauf que ce certificat de majorité sera anonyme», a expliqué Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition Numérique et des télécommunications, au Parisien.

Concrètement, l’utilisateur devra passer par le biais d’applications à installer sur le téléphone afin de fournir une «attestation numérique» dont les détails techniques ne sont pas encore finalisés.

«Des opérateurs télécoms, qui disposent de l'âge de leurs clients, pourraient par exemple être dans la boucle», avance Le Parisien.

Des risques de cyberattaques

Si l'objectif de rendre plus difficile l'accès à la pornographie pour les mineurs est largement partagé, les divers projets de mise en place d'une vérification de l'âge dans le monde se sont heurtés à la question de la protection des données personnelles et les risques de cyberattaques.

«Les cyberattaques se sont multipliées ces derniers temps, et les données personnelles sont parmi les plus protégées surtout en Europe. À mon avis, le gouvernement ne pourra pas mettre son projet en exécution immédiatement», a réagi sur CNEWS Me Nicolas Rebbot, avocat spécialisé en droit des médias.

Alors que la France est le premier pays au monde à proposer cette solution, le processus devra être validé par la Commission européenne et le Conseil d’État avant d’être mis en place.

Actuellement, les sites pornographiques demandent à l'internaute de certifier son âge en entrant une date de naissance, ou même plus simplement en appuyant sur une case pour dire «Je suis majeur».