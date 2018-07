Sonos Beam : on a testé la barre de son compacte et connectée compatible avec Alexa

Les enceintes s’installent un peu plus dans les foyers. La marque américaine Sonos lancera le 17 juillet une nouvelle barre de son, peu encombrante, mais délivrant un son digne d’un home cinéma et compatible avec l’assistante virtuelle Alexa d’Amazon, mais aussi Siri d'Apple.

Baptisée Beam, cette enceinte, que nous avons pu tester en avant-première, compte d’abord résoudre le problème de compacité de ce type d’appareils pensés pour accompagner les téléviseurs. Ses dimensions ramassées (65,1 cm de long par 6,8 cm de haut) abritent quatre woofers pour les médiums, un tweeter pour les aigus, ainsi que trois radiateurs passifs pour les basses. En résulte une spatialisation du son étonnante permettant d’apprécier une acoustique détaillée et puissante.

Une enceinte polyvalente

Connectée, la Sonos Beam profite d’une appli mobile dédiée pour être paramétrée. Il est ainsi possible de mettre en avant les voix et d’atténuer les effets basseux accompagnant les super­productions, par exemple. Ecosystème Sonos oblige, cette barre est compatible avec les autres enceintes de la marque et peut être appairée avec des modèles Sonos : 1 et Sonos One pour livrer un véritable son Surround dans le salon.

Parallèlement, la Beam prend en charge la plupart des services musicaux en streaming, Spotify, Deezer, Apple Music et Amazon Music Unlimited notamment. En outre, la Beam surfe sur la mode des enceintes intelligentes et intègre Alexa pour piloter à la voix programme TV et objets domotiques. Début juillet, elle vient d'être mise à jour pour être compatible avec AirPlay 2 d'Apple, ce qui la rend également compatible avec Siri. Une polyvalence appréciable à l’heure où la concurrence s’oriente vers des systèmes fermés.

Beam, Sonos, 449 €, dès le 17 juillet.