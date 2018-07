Football : les objets high-tech qu’il faut avoir pour parfaire son jeu

Le temps du footballeur classique avec son short, son maillot et ses crampons est-il révolu ?

Le Mondial témoigne cette année de l’importance croissante que prennent les objets connectés et les applications dans la vie des sportifs, avec des capteurs de plus en plus présents, couplés à des technologies de pointe permettant d'analyser leurs gestes et les équipes en temps réel.

Toutefois, cette révolution high-tech ne concerne pas que les professionnels puisque même les amateurs peuvent se procurer des technologies qui feront la différence. A l'heure où les demandes d'inscription en club vont se multiplier en France, voici les technologies que joueurs amateurs ou confirmés peuvent d'ores-et-déjà utiliser.

Le capteur Zepp Play Soccer

Le Zepp Play Soccer est un capteur commercialisé par la société américaine du même nom. Ce petit objet de moins de 7 grammes se glisse dans une chaussette adaptée qui s’enfile sous les protèges-tibias. Pour environ 120 euros, ce tracker sert à suivre avec précision son activité sur le terrain. Une fois couplé à une appli mobile dédiée, il délivre toute une série de statistiques personnelles : vitesse de course, distance parcourue sur le terrain, les sprints effectués, le nombre de tirs, la force de frappe… Les utilisateurs peuvent même être filmés avec leurs mobiles posés à l’extérieur du terrain pour voir si leurs gestes sont efficients ou non. Un objet connecté à recommander essentiellement pour les entraînements, afin de progresser et de comprendre ses points faibles.

Le ballon MiCoach Smart Ball

Le fameux ballon de la Coupe du Monde 2018 est connecté grâce à une puce RFID servant de témoin pour l'assistance à l'arbitrage vidéo, toutefois celui-ci n’a qu’une connexion limitée par rapport au MiCoach Smart Ball. Un ballon lui aussi proposé par l'équipementier Adidas pour apprendre à parfaire ses shoots. Celui-ci conserve le poids réglementaire d’un ballon officiel, toutefois, ses entrailles renferment un capteur relié à différentes membranes.

Grâce à ce dispositif et à une appli, il est possible d'obtenir instantanément des données sur la puissance, la rotation, la trajectoire de la frappe… Il y a même des tutoriels pour apprendre à mieux maîtriser le ballon, le toucher de balle et la précision. Là encore c’est un objet qui intéressera les apprentis footballeurs et même les joueurs qui évoluent en club, durant les entraînements. Il se recharge grâce à une borne à induction et coûte environ 100 euros.

L'appli My Coach by FFF

Pour les petits clubs et les équipes amateurs, la Fédération Française de Football propose l'application My Coach by FFF. Cette dernière vise à épauler les petites équipes dans leur entraînement, mais aussi pour leur organisation. Tout d’abord, elle va servir de messagerie pour toute l’équipe, puisque l’entraîneur va y ajouter l’ensemble de ses effectifs, afin de communiquer avec eux pour l’ensemble du groupe, voire une partie. Celle-ci va aussi répertorier le calendrier des matchs de l’année, des entraînements ou des séances spéciales. Il est également possible d’y intégrer toutes les statistiques chiffrées des joueurs pour faire le point. Un outil très pratique et simple d’accès, qui est effectivement gratuit. A noter, qu’il y a également une version premium, mais qui reste payante avec un niveau plus professionnel.