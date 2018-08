NBA 2K19 : Tout ce que l’on sait sur le jeu pour le moment

La sortie de NBA 2K19 est prévue pour le 7 septembre prochain. Pour patienter calmement jusqu’au jour J, et en attendant d’essayer cette nouvelle version, nous avons épluché toutes les informations concernant les nouveautés du jeu sur la Toile.

Adulé par certains, décrié par d’autres, NBA 2K18 n’en reste pas moins la version la plus vendue du célèbre jeu de basketball de 2K Sports et Visual Concepts qui, pour la première fois, a atteint la barre des 10 millions d'unités écoulées.

What a milestone! A special thank you to all of our fans for making this happen pic.twitter.com/Bx08zGxGQT — NBA 2K19 (@NBA2K) 2 août 2018

Dans une logique permanente d’amélioration, et dans le souci de contenter des fans toujours plus exigeants, NBA 2K19 promet de répondre (ou du moins d’essayer) aux nombreuses attentes, notamment en permettant aux joueurs de personnaliser leur expérience le plus possible. Et en corrigeant certains problèmes propres à la version précédente. Ceci est un résumé de plusieurs articles dénichés sur la Toile, ainsi que de vidéos YouTube, de journalistes/youtubeurs ayant eu l’opportunité de tester une version bêta du jeu, et/ou de s’entretenir avec les équipes en charge du développement et de la production de NBA 2K19.

Précision : aucune informations fiable concernant les micro-transactions (point sensible chez certains fans) ou encore les nouveautés concernant MyPARK n’ont été révélées pour le moment.

A noter que le Prélude de NBA 2K19 sera disponible en téléchargement dès le 31 août prochain. Pour toutes les actualités concernant le jeu, vous pouvez suivre le compte officiel sur Twitter : @NBA2K

Du nouveau pour la jauge des tirs

Ah, la jauge de tir de NBA 2K ! Un sujet à l’origine de débats enflammés chez les fans. Dans cette version, les développeurs ont tout simplement décidé de laisser le choix aux joueurs. Les nostalgiques de la jauge de 2K17 y auront accès. Les autres pourront rester avec celle de 2K18 (perso, c’est celle que je préfère). Cette jauge – dont la couleur sera elle aussi personnalisable – peut être placée au niveau des mains du joueur, ou sous ses pieds. Ou les deux à la fois. Il est également possible de la faire disparaître totalement, et de s’en remettre exclusivement à sa faculté de lire correctement l’animation du tir.

Une jauge de tir a également été prévue pour les lay-ups. Et chaque type de lay-up demandera un timing particulier. Cela devrait exiger une petite période d’adaptation, mais les journalistes qui ont eu la chance de tester la version bêta du jeu semblent convaincus que cela devrait permettre d’atténuer les frustrations de la version précédente où le fait de rater son lay-up pouvait sembler totalement aléatoire.

La défense à l’honneur

Personnellement, j’ai hâte de voir concrètement à quoi cela va ressembler. Mais les premiers échos concernant les améliorations défensives sont encourageants.

Interceptions. Il sera apparemment plus facile d’intercepter dans NBA 2K19, notamment face aux joueurs qui «sur-dribblaient» avec le ballon devant vous sans que vous ne puissiez rien faire. Selon le célèbre Youtubeur Chris Smoove, il n’est toutefois pas évident de taper le ballon directement dans les mains du joueur adverse (voir à partir de 6:49, en anglais).

Cette nouvelle version marque également la disparition des dribbles en «zigzags» qui permettaient à certains de se libérer sans trop d'effort, ce qui enrageait des défenseurs rendus impuissants. L’animation a tout bonnement été supprimée. Que les dribbleurs magiciens sachant enchaîner les combinaisons sur leur manette de jeu se rassurent. Selon les propos de Mike Wang, responsable des équipes en charge du «gameplay», rapportés sur le site gameinformer.com, NBA 2K19 devrait permettre aux joueurs les plus agiles manette en main de se distinguer des joueurs occasionnels avec, notamment, une série de nouveaux dribbles accessibles dans les modes MyPARK et Blacktop. Visual Concepts a carrément fait venir des stars du streetball pour capter leurs mouvements dans leur laboratoire afin de les restituer le plus fidèlement possible dans le jeu. «Il me tarde de les dévoiler, ils sont complètements fous», s’enthousiasme-t-il.

Défense intérieure. L’époque où vous vous faisiez écraser en défense par un intérieur plus costaud est terminée. Ou presque. Dans NBA 2K18, il n’était pas rare de voir les animations prendre le pas sur la réalité d’une situation défensive dans la raquette. Un joueur entouré de deux défenseurs étaient souvent capable de forcer son chemin vers le panier sans difficulté apparente à partir du moment où l’animation se déclenchait.

Il semblerait que cela soit plus difficile dans NBA 2K19. Les contacts dans la raquette seront plus difficiles à encaisser – la différence physique entre les joueurs, ainsi que les badges et autres compétences particulières, garderont une large influence dans les duels, précisera-t-on pour rassurer ceux qui aiment dominer la raquette – et les interceptions seront plus menaçantes à partir du moment où la balle sera exposée. Selon Chris Smoove, réussir des lay-ups contestés en contre-attaque semble toutefois plus aisé.

La fin des «Blow by». C’est une excellente nouvelle. NBA 2K19 s’est complètement débarrassé de cette animation apparue dans la version précédente. Et c’est tant mieux. Pour passer un défenseur, il faudra désormais travailler un peu plus, au risque de voir sa jauge d’énergie fondre comme neige au soleil. Cela devrait également permettre d’atténuer le combo «pénétrations/fixation de la défense/passes/tir à trois points» devenu une norme pratiquée ad nauseam par certaines équipes en Pro-AM.

En contrepartie, les défenseurs vont devoir eux aussi travailler. Se contenter d’appuyer sur la gâchette de gauche ne déclenchera plus une posture défensive automatique chez votre joueur. La mobilité latérale semble avoir été améliorée, et ce sera donc la responsabilité de chacun de rester au contact de l’attaquant pour lui bloquer le chemin vers le cercle, et/ou contester son tir en maniant les sticks gauche/droite. Les mordus de défense devraient enfin être récompensés pour leurs efforts (plus que dans la version précédente en tout cas).

Les «step-back». Selon plusieurs articles, les joueurs qui usaient et abusaient des «step-backs» en attaque risquent de voir leur efficacité aux tirs baisser d’un cran. Les plus motivés, et talentueux, seront toujours en mesure de maîtriser le geste. Mais cela exigera de la pratique. D’autres tirs en revanche devraient voir leur efficacité grimpée un peu, notamment le fadeaway au poste (encore une fois, cela dépendra des archétypes et des badges).

La fin des animations «fantômes» ?

Les ballons qui transpercent les joueurs, les têtes qui se fondent dans un buste, etc. NBA 2K19 a manifestement mis un point d’honneur afin de diminuer l'apparition de ces animations «fantômes» qui cassaient la réalité du jeu dans la version précédente. «C’était embarrassant. Il y eu un bug que nous n’avons pas réussi à identifier avant un long moment dans la détection des collisions», a reconnu Mike Wang. Ce dernier explique également travailler d’arrache-pied afin d’éviter de voir les joueurs passer au travers d’autres joueurs en pleine animation de mouvement.

Le résultat ne sera probablement pas parfait. «C’est difficile de faire en sorte qu’il n’y ait aucune occurrence de la sorte, car c’est un jeu et que si chaque contact avec un membre supposait une déviation du ballon, ce serait rapidement le chaos. Mais nous voulons définitivement voir les corps rentrer en contact avec les autres corps et les têtes», explique Mike Wang.

Les nouveautés pour MyGM et MyLEAGUE

L’excellent Youtubeur BlackyGaming a réalisé un travail de titan pour décrypter les principales nouveautés de ces deux modes de jeu sur sa chaîne.

