La lumière bleue des smartphones et laptops peut rendre aveugle

Notre addiction aux écrans pourrait être plus dangereuse qu'on ne le pense. Selon une novuelel étude, la lumière bleue des smartphones, laptops et tablettes endommage la vision et favorise la cécité.

Selon les chercheurs de l'Université de Toledo (Etats-Unis), l'exposition prolongée à la lumière bleue produite par les écrans favorise la création de molécules toxiques dans les cellules de l'oeil sensibles à la lumière, qui peuvent provoquer une « dégénérescence maculaire », une affection incurable qui affecte la vision.

La dégénérescence maculaire, qui intervient normalement à partir de 50 ou 60 ans, est causée par la mort des cellules photoreceptrices présentes dans la rétine. Or, ces cellules ne peuvent pas se régénérer.

Eviter le smartphone dans le noir

« Nous sommes exposés à la lumière bleue continuellement et ni la cornée ni la lentille ne peuvent la bloquer ou la réfléchir, a expliqué au Guardian le Docteur Ajith Karunarathne, professeur assistant au département de chimie et de biochimie de l'Université de Toledo. Ce n'est pas un secret que la lumière bleue abîme notre vision en endommageant la rétine. Nos expériences expliquent comment cela arrive, et nous espérons que cela permettra de mettre au point des thérapies qui ralentissent la dégénerescence maculaire. »

Les chercheurs recommandent de porter à l'extérieur des lunettes qui filtrent à la fois la lumière bleue et les UV, et d'éviter d'utiliser son smartphone ou sa tablette dans le noir.