Loutre, falafels, couples mixtes et fauteuils roulants : tous les emojis qui devraient envahir vos téléphones en 2019

L'inclusion sera le maître-mot de la prochaine fournée d'emojis. Le Consortium Unicode (CU), l'association chargée de la production et de la diffusion de ces incontournables des réseaux sociaux, a publié jeudi 9 août la liste de ceux qui pourraient envahir vos messages dès le premier trimestre 2019.

Au nombre de 179, les nouveaux emojis, qui devront encore être validés définitivement, sont tournés vers plus de représentation des minorités, notamment les personnes en situation de handicap. Ainsi, on trouve des émoticônes représentant des fauteuils roulants, une prothèse de bras et de jambe, une audioprothèse et des chiens guides pour personnes non-voyantes.

Les couples, que l'on retrouve déjà dans différentes versions (hétérosexuel, gay ou lesbien) dans nos téléphones, devraient gagner encore en diversité. Une option permettra de modifier la couleur de peau de chaque membre du couple.

La religion hindouiste héritera aussi de son propre emoji avec l'arrivée probable d'un temple hindou.

Une nouvelle expression dans le vaste catalogue de petits visages jaunes devrait faire son apparition, celle d'un émoticône qui baille ou qui s'ennuie - libre à l'interprétation de chacun.

L'orang-outan, la loutre, le flamant rose et le putois enrichiront les rangs des emojis animaux. Tandis que l'art culinaire libanais sera mis à l'honneur avec l'arrivée du falafel. Sans oublier l'huître qui fait aussi partie des nouveautés pressenties, avec la gaufre, le beurre et l'oignon.

Le yoyo, le stéthoscope, le parachute, le masque et le tuba ainsi que le maté pourront encore illustrer vos messages dès l'année prochaine. Pour consulter le reste de la liste, rendez-vous sur le site du Consortium Unicode.