Les 10 jeux vidéos les plus attendus de la rentrée

Le mois de septembre promet d'être particulièrement chargé pour les gamers. Voici les jeux vidéo qui devraient marquer l'actualité de la rentrée sur consoles et PC.

Outre les immanquables crus des ultrapopulaires PES, FIFA et NBA 2K, plusieurs hits en puissance vont sortir ces prochains jours, à l'instar du prochain opus de Tomb Raider ou de Spider-Man. A noter que cette liste est établie en fonction de la date de sortie de ces titres. A vos calendriers.

PES 2019

Le 30 août, PES 2019 ouvrira le bal des superproductions vidéoludiques de cette fin d'année. Konami devrait offrir un excellent jeu de foot pour les amateurs, à peine remis de la victoire des Bleus en juillet. A noter qu'une démo gratuite est actuellement disponible en téléchargement, afin de s'essayer avant l'heure à cette nouvelle version qui promet de s'inscrire dans la continuité du très bon opus 2018.

PES 2019, Konami, sur PS4, Xbox One et PC, 30 août.

Dragon Quest XI

Un peu plus d'un an après les joueurs japonais, Dragon Quest XI arrivera en Europe le 4 septembre. Jeu de rôle classique dans la tradition de ses aînés, ce Dragon Quest conserve la pâte graphique apportée par Akira Toriyama (père du manga Dragon Ball), dont il signe le design des personnages depuis le 1er opus depuis 1986. Annoncée sur PS4, l'une des sagas phares de Square Enix n'aura toutefois pas droit à l'importation de sa sympathique version 3DS, tandis qu'une version Switch pourrait être officialisée dans les prochaines semaines.

Dragon Quest XI : Les combattants de la destinée, Square Enix, sur PS4, 4 septembre.

V-Rally 4

Une autre gloire passée de l'ère PlayStation fera aussi sont retour sur consoles le 6 septembre. V-Rally s'offre un quatrième épisode canonique, sous la houlette de Bigben Interactive et du studio Kylotonn Racing Games. Orienté arcade, ce jeu de course placera les pilotes à bord de bolides prêts à défier tous types de pistes. A noter qu'une nouvelle catégorie, «hillclimb», permettra de se lancer dans l'ascencion vertigineuse de montagnes aux routes sinueuses.

V-Rally 4, Bigben Interactive, sur PS4, Xbox One et PC (prévu à une date ultérieure sur Switch), 6 septembre.

Spider-Man

Spidey donne rendez-vous le 7 septembre prochain aux propriétaires de PS4. Cette exclusivité Sony promet de tisser sa toile dans les rues d'un New York gangréné par la pègre. Conçu en monde ouvert, ce jeu sobrement intitulé Spider-Man assure le show et devrait contenter très largement les fans de comics.

Spider-Man, Sony, sur PS4, 7 septembre.

Yo-kai Watch Blasters

Les petits fantômes japonais de Yo-kai Watch sont de retour. La Nintendo 3DS accueillera le 7 septembre Yo-Kai Watch Blasters, qui sera décliné en deux versions : Peloton du chat rouge et L'escadron du chien blanc. Ces jeux de rôle sont ici déclinés comme un spin-off de la saga principale avec un gameplay différent, orienté action. Plus de 400 yo-kais seront invités à prendre à part à des combats épiques.

Yo-Kai Watch Blasters : Peloton du chat rouge & L'escadron du chien blanc, Level-5/Nintendo, sur 3DS, 7 septembre.

NBA 2K19

Le 11 septembre (et le 7 pour l'édition 20ème anniversaire) NBA 2K19 viendra faire crisser les baskets sur le parquet. L'incontournable jeu de 2K Games souffle en effet les bougies de deux décennies à régner presque sans partage sur les simulations de basket-ball. Les première impressions donnent à voir un jeu plus équilibré entre l'attaque et la défense, avec quelques modifications de gameplay bienvenues.

NBA 2K19, 2K Games, sur PS4, Xbox One et PC, 11septembre.

Shadow of the Tomb Raider

Après un détour par les salles obscures en mars dernier, la belle Lara Croft fera son retour sur consoles et PC dès le 14 septembre. Shadow of the Tomb Raider s'inscrit dans la lignée des deux derniers opus (Tomb Raider (2013) et Rise of the Tomb Raider (2015)) pensés comme un reboot très réussi de la série. Il s'agira donc d'un troisème épisode sensé clore cette trilogie et expliquer comment Lara est devenu la célèbre «pilleuse de tombeaux» que l'on connaît. Une aventure prometteusse.

Shadow of the Tomb Raider, Square Enix, sur PS4, Xbox One et PC, 14 septembre.

Nintendo Labo Toy-Con 03 : kit véhicules

Après avoir lancé une première salve de kits en carton en avril dernier, Nintendo récidive avec son Labo pour Switch. Le Toy-Con 03 mettra l'accent sur les véhicules en invitant à construire tour à tour une voiture, un sous-marin ou encore un avion. Toujours accompagnés de jeux qui permettront d'interagir avec. Un concept décalé et très sympathique que la firme japonaise entend visiblement soutenir en multipliant les kits thématiques.

Nintendo Labo Toy-Con 03 : kit véhicules, Nintendo, sur Switch, 14 septembre.

Life is Strange 2

Applaudi par la critique et honoré par de belles ventes, Life is Strange s'était révélée être une excellente surprise, livrée par le studio Dontnod en 2015. C'est à partir du 27 septembre que l'on pourra s'essayer au premier épisode d'une série de cinq. Encore très peu d'informations ont circulé autour de ce jeu qui devrait être présenté à la veille de la Gamescom, le 20 août. En attendant, les joueurs peuvent d'ores et déjà télécharger gratuitement le jeu Les Aventures Extraordinaires de Captain Spirit, un spin-off intéressant qui sert également de prélude à Life is Strange 2.

Life is Strange 2, Square Enix, sur PS4, Xbox One et PC, 27 septembre.

FIFA 19

On ne présente plus Fifa dont l'édition 2019 sera disponible dès le 28 septembre. Alors que l'épisode 2018 s'était fait gentillement tacler par la critique, qui mettait en cause le peu de changements face à l'édition 2017, ce Fifa 19 devrait offrir un gameplay revu et corrigé comme le démontre le trailer ci-dessus.

FIFA 19, EA Sports, sur PS4, Xbox One, PC et Switch, 28 septembre.