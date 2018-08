Gamescom 2018 : les 8 jeux vidéo les plus attendus

Le salon Gamescom ouvre ses portes ce mardi à Cologne, en Allemagne. Un événement qui se révèle particulièrement généreux en termes d'annonces cette année.

Si aucun constructeur historique (Nintendo, Sony ou Microsoft) n'a tenu de grande conférence, de nombreux jeux vidéo a paraître dans les prochains mois ont été dévoilés ou confirmés.

Life is Strange 2

Après une annonce empreinte de mystères lors de l'E3 en juin dernier, Life is Strange 2 se dévoile enfin lors de la Gamescom. Ce long trailer de gameplay dévoile 20 minutes de jeu. Les Français de Dontnod s'éloignent ici de l'aventure d'Alex et Chloe, les deux héroïnes du premier opus, pour explorer la relation de deux jeunes frères contraints de jouer les fugitifs. Sean Diaz (16 ans) et Daniel (9 ans) fuiront Seattle pour rejoindre le Mexique, après une tragédie et l'apparition d'un étrange pouvoir...

Life is Strange 2, Square Enix, sur PS4, Xbox One et PC, le 1er épisode sur cinq sera disponible dès le 27 septembre 2018.

Blacksad : Under the Skin

La sublime série de bande-dessinée Blacksad (cinq albums parus chez Dargaud) s'offre une aventure inédite sur consoles et PC. L'éditeur français Microïds et Pendulo Studios signent cette adaptation vidéoludique soust-titrée Under the Skin (Dans la peau). Le célèbre détective félin John Blacksad renfilera son trench coat pour enquêter sur la mort d'un patron d'un club de boxe. A la vue de ce premier teaser, le jeu semble très fidèle à l'univers de la BD signée Juan Díaz Canales et Juanjo Guarnido.

Blacksad : Under the Skin, Microïds, sur PS4, Xbox One, Switch et PC, courant 2019.

Starlink : battle for atlas

Ubisoft en dévoile également davantage sur sa nouvelle franchise intitulée Starlink. Ce jeu de combat spatial invitera à explorer le système d'Atlas et ses planètes. Surtout, l'aventure vidéoludique devra être combinée avec une gamme de jouets physiques qui permettra de compléter l'armement et le pilote de son vaisseau. A noter que la version Switch profitera du soutien de Fox McCloud, héros de la saga Starfox de Nintendo et de son vaisseau. Un titre intéressant a priori et qui devrait séduire particulièrement les 8-12 ans, ainsi que les grands enfants.

Starlink : Battle for Atlas, Ubisoft, sur PS4, Xbox One et Switch, le 16 octobre 2018.

Man of medan

Déjà auteur de l'angoissant Until Dawn sorti sur PS4 en août 2015, le studio Supermassive Games se lance dans une nouvelle saga de jeux d'horreur. Editée par Bandai Namco, l'anthologie The Dark Pictures se déclinera sous la forme d'une collection de titres réservés à un public en quête de frissons. Le premier volet, prévu courant 2019, s'intitulera Man of Medan et verra un groupe de jeunes tomber dans les abysses de l'enfer en explorant une épave sous-marine de la 2de Guerre Mondiale.

Man of Medan, Bandai Namco, sur PS4, Xbox One et PC, courant 2019.

Daemon X Machina

Présenté comme «Le meilleur jeux de mechas jamais créé» par le studio Marvelous, Daemon X Machina entend dynamiter la ludothèque de la Switch. Le titre propose de se glisser dans le cockpit de robots surarmés dans un jeu d'action explosif. Il sera notamment possible de customiser chacun des aspects de ces mechas. Un jeu prometteur, imaginé notamment par l'un des créateurs de la célèbre série Macross (Robotech en France), Shoji Kawamori.

Daemon X Machina, Nintendo, sur Switch, courant 2019.

Metro Exodus

La saga post-apocalyptique Metro se développe avec un nouvel épisode ambitieux. Metro Exodus promet de transporter les joueurs dans un univers horrifique peuplé de mutants belliqueux. On retrouve son héros Artyom et ses camarades survivants envoyés en enfer sur les décombres de notre civilisation.

Metro Exodus, Deep Silver, sur PS4, Xbox One et PC, le 22 février 2019.

Dead or Alive 6

Autre grande saga du jeu de baston, Dead or Alive accueillera son 6e épisode canonique début 2019. Koei Tecmo promet des confrontations toujours plus spectaculaires.

Dead or Alive 6, Koei Tecmo Europe, sur PS4, Xbox One et PC, début 2019.

Shenmue III

Il aura fallu attendre près de dix-huit ans pour les adeptes de la saga Shenmue pour connaître la fin de cette trilogie promise initalement sur Dreamcast. Yu Suzuki, auteur des deux premiers opus sortis en 1999 et 2001 (au Japon) sur la dernière console de Sega a officialisé la sortie de l'épisode III pour le 27 août... 2019. Il faudra donc patienter encore un an afin de tout connaître du destin de Ryo Hazuki et de sa quête de vengeance. A noter que les joueurs désireux de ratrapper leur retard peuvent d'ores et déjà le faire, grâce à la compilation Shenmue I & II, qui vient de sortir ce 21 août sur PS4 et Xbox One.

Shenmue III, Deep Silver/Sega, sur PS4 , le 27 août 2019.