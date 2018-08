Les étranges «ambassadeurs» d’Amazon font polémique sur Internet

Sur les réseaux sociaux, Carol, Jeremy, Misty ou encore Amy, employés des «Amazon Fulfillment Centers», n'ont pas hésité à vanter sans retenue les mérites de la société, à tel point que certains internautes crient à l'imposture.

Ainsi, Phil, l'un des employés des entrepôts américains de la société, ravi de son emploi, qu'il qualifie d'idéal, a déclaré sur son compte Twitter que «les conditions de travail étaient très bonnes» et que «la sécurité est la priorité de l'entreprise».

Hello! I work in an Amazon FC in WA and our wages and benefits are very good. Amazon pays FC employess ~30% more than traditional retail stores and offers full medical benefits from day 1. Working conditions are very good- clean/well lit- Safety is a top priority at my facility!

— Phil - Amazon FC Ambassador (@AmazonFCPhil) 17 août 2018