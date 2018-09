Les cartes RTX de Nvidia font saliver les gamers

La toute nouvelle carte graphique haut de gamme du constructeur américain débarque le jeudi 20 septembre, avec des promesses immenses pour le jeu vidéo.

Avec la RTX 2080, le Graal est à portée de souris. Elle doit en effet permettre de jouer en résolution 4K et en 60 images/s, même sur les titres les plus récents. Pour accomplir cette prouesse, NVidia a innové en développant l'architecture Turing, officialisée en août dernier lors de la Gamescom.

UNE RÉVOLUTION EN MATIÈRE D'ÉCLAIRAGE ?

Elle devrait faire des merveilles en matière de Ray Tracing - c'est à dire la gestion ultra-réaliste et en temps réel de la lumière (reflets, ombres, éclairages…). Et si l'on en croit le tout dernier trailer de Battlefield V, le résultat sera grandiose.

Les tarifs sont au niveau des performances gargantuesques annoncées, puisqu'elle est proposée à 849 euros sur le site officiel. Un prix qui la rend difficilement accessible au joueur lambda, en tout cas à leur sortie. Comme d'habitude, d'autres fabricants proposent leur propre version légèrement remaniée, comme Asus, Gigabyte ou encore MSI.

Pour les hardcore gamers, ces performances de tout premier plan en font quoi qu'il en soit un must have et les constructeurs sont bien décidés à les séduire en leur proposant une config tirant parti de cette puissance dévastatrice.

Premier à dégainer, l'assembleur bien connu des amateurs materiel.net a sorti deux configurations prêtes à l'emploi : l'Amarok, qui sera équipé d'une RTX 2080 pour 2199,95 €, et le Wyvern, équipé de la version 2080Ti, vendue en précommande à 2999,99 €.

DES CONFIGURATIONS CHÈRES MAIS SÉDUISANTES

D'autres géants sont bien évidemment sur le créneau, tel HP avec son nouvel Omen Obelisk.

Même choix pour le fabricant chinois Lenovo, qui proposera des RTX 2080 dans deux types de boîtiers différents, auw looks agressifs très réussis. L'un est une tour «classique» (T730), l'autre un cube plus compact, à l'allure originale (C730) et, là aussi, les tarifs, n'ont pas encore été officialisés.

Acer est également présent avec sa gamme Predator Orion. La version 5000, équipée d'une RTX 2080, sera proposée à 2899 €, et l'énorme 9000, équipée d'une 2080Ti, sera disponible pour 4299 €. Dernier en date à proposer une configuration complète, MSI, qui a annoncé la sortie du Trident X. Du très lourd en perspective.

A noter : la gamme RTX de Nvidia va s'enrichir à la fin du mois avec deux autres modèles. La RTX 2070 sera un peu moins puissante et surtout plus abordable (639 € tout de même) et la monstrueuse RTX 2080Ti (1259 €), qui la réserve aux fortunés impatients.