NBA2K19 : tout savoir sur les principales nouveautés du mode MaCARRIÈRE

NBA2K19 est très attendu par les fans de la franchise impatients de découvrir les nouveautés de cette nouvelle édition, et notamment celles qui apparaîtront dans le mode MaCARRIÈRE.

S’il est impossible d’affirmer que 100% des joueurs seront entièrement satisfaits par ce NBA2K19 – un objectif irréalisable de toute manière – personne ne peut nier le fait que les développeurs et les équipes qui travaillent sur la plus célèbre simulation de basketball ont à cœur de répondre aux exigences des fans. Parfois, ces changements sont novateurs et bienvenus. D’autres fois, ils posent des problèmes inattendus, ce qui ne manquent jamais d’irriter les mordus du jeu. Que ces derniers se rassurent, NBA 2K est à l’écoute, et travaille constamment pour améliorer le jeu.

«Nous sommes à l’écoute des critiques de la communauté de joueurs car c’est à eux que nous devons notre succès», explique Rob Jones, producteur du jeu chez Visual Concepts. «Quand nous pouvons intervenir et changer les choses qui ne vont pas, nous le faisons immédiatement via les mises à jour. Si ce n’est pas possible, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour corriger les problèmes dans la version suivante. Nous écoutons ce qui se dit sur les forums et les réseaux sociaux. Nous ne sommes bien évidemment pas en mesure de répondre à chaque individu, mais l’équipe de développeurs est constamment à l’écoute des joueurs car ils veulent que ces derniers soient heureux», poursuit-il.

Objet de nombreuses critiques l’an dernier, le mode MaCARRIÈRE et le «Quartier» reviennent dans une version améliorée qui devrait ravir les joueurs. Il est bien évidemment trop tôt pour tirer des conclusions sur le contenu du jeu. Mais les nouveautés présentées par NBA 2K concernant ces deux points précis invitent à la confiance.

Recrutement et contrat

Pour ceux qui ont déjà joué au «Prélude», et/ou ceux qui attendent la sortie du jeu prévue ce vendredi 7 septembre (en pré-commande), sachez que votre niveau de jeu dans la démo, et tout au long des premières étapes de votre parcours jusqu’en NBA, vont déterminer le nombre d’équipes qui seront intéressées par vos services.

L’autre facteur majeur dépendra des besoins de l’équipe. Exemple : si vous créez un ailier, il y a peu de chance que les Celtics expriment un quelconque intérêt dans vos services. Les franchises qui vous verrons comme la pièce manquante de leur effectif proposeront plus d’argent (les «VC»), et plus de temps de jeu. Vous pouvez devenir, par exemple, le premier remplaçant en sortie de banc (6e homme), un membre actif de la rotation, ou un simple joueur de banc (dans les grosses équipes).

Choisir une équipe qui a exprimé un réel intérêt vous donnera également plus de poids dans la négociation de votre premier contrat. Vous pourrez faire une proposition concernant la durée de votre contrat, les minutes jouées, ainsi que les bonus obtenus en fonction de la note attribuée par vos coéquipiers. Attention toutefois à ne pas être trop gourmand, car une offre trop agressive pourra refroidir le club avec lequel vous êtes en négociation. Et celui-ci sera en mesure de retirer sa proposition de contrat, forçant votre joueur à négocier avec un autre club.

Progression du joueur

Que ce soit les badges de votre joueur (qui dépendent de l’archétype choisi), ou ses attributs, il sera bien plus simple de faire progresser son joueur dans NBA2K19. Hourra !!!

En ce qui concerne les badges, les entraînements ont été adaptés pour travailler exclusivement sur ceux que vous souhaitez développer. Ce sera, dès lors, beaucoup plus simple – et moins frustrant – d’améliorer son joueur en fonction de ses envies. Quatre exercices seront disponibles à chaque session d’entraînement (plus besoin d’aller acheter un truc au type à l’entrée du stade pour obtenir un exercice supplémentaire). Les entraînements collectifs donneront accès à deux exercices supplémentaires, mais qui seront déterminés par le coach, et permettront de développer plusieurs badges.

L’amélioration de son joueur passera également par le gain de «MesPOINTS» qui permettront de faire progresser la barre de chaque attribut (dunks, double pas, tir à mi-distance, tir à trois points, etc.). Info bonus : dans le «Quartier», les joueurs pourront faire tourner une roue – une fois par jour – aperçue dans la bande annonce (voir ci-dessous) et qui permettra également de gagner ces fameux «MesPOINTS», entre autres bonus.

© Capture d'écran Youtube / NBA 2K

Une autre bonne nouvelle ? Vous allez gagner ces «MesPOINTS» pour chaque activité pratiquée – parc, jeux annexes, Jordan Rec Center, etc. – dans le jeu avec votre joueur. Le montant de ces points sera également plus important quand vous gagnez un match (ou n’importe quel jeu), quand vous obtenez une bonne note de vos coéquipiers, mais aussi quand vous battez des adversaires d’un niveau supérieur.

Accessibilité améliorée

NBA2K19 va mettre un terme aux interminables promenades pour se procurer des vêtements, des chaussures, ou encore du Gatorade (pour les «Boost»). Tout ce dont vous avez besoin – les magasins de vêtements, de chaussures, etc. – se trouvent à deux pas des terrains où vous allez passer la majorité de votre temps. Il est également possible d’acheter des «Boost Gatorade» un peu partout. Vous pourrez changer de vêtements où et quand bon vous semble, ce qui veut dire que vous n’êtes plus contraints de retourner sur votre terrain – et de parler avec le portier Spinelli – pour modifier votre look.

L’accessibilité aux différents lieux a été, elle aussi, améliorée. Par exemple, à la fin d’un match, vous pourrez décider de vous rendre directement au centre d’entraînement sans repasser par le «Quartier» (lui aussi directement accessible à la fin du match si vous le souhaitez). Vous pourrez également enchaîner directement avec le match suivant de votre carrière. Un vrai gain de temps.

fans et sponsors

NBA2K19 propose de nouvelles fonctionnalités concernant les sponsors et votre popularité. Vous serez informé à chaque instant de l’évolution du nombre de vos fans, et de l’ambiance au sein de l’équipe. Des informations précieuses, car elles auront un effet sur d’autres paramètres. Votre capacité à séduire les sponsors sera influencée de diverses manières, comme les interviews données pendant, ou après les matches. Aussi, plus vous avez de fans, plus les sponsors voudront travailler avec vous. Les sponsors pourront également vous proposer des bonus en fonction de vos performances sur le terrain. Mais contrairement aux éditions précédentes, il sera désormais possible de choisir les défis à relever (ceux qui collent le plus à votre archétype) via une liste de propositions. L’intérêt des sponsors, et les bonus qui vont avec, dépendront également de votre capacité à briller sur le terrain, notamment lors des matches diffusés à la télévision à l’échelle nationale.

L’entente au sein de l’équipe est capitale, et stratégique. Car elle donne accès à la fonctionnalité «Take Over» pour l’ensemble de l’équipe, c’est-à-dire que la performance collective sur le terrain sera grandement améliorée quand cette fonctionnalité sera activée (elle est accessible dès 50% d’entente au sein de l’effectif). Sachez également qu’une fois le «Take Over» collectif activé, il vous sera possible de contrôler l’ensemble des joueurs de l’équipe (la durée est cependant limitée dans le temps). Si vous voulez battre les Warriors cette saison, cet outil sera indispensable. Le «Take Over» collectif sera également disponible dans le mode Pro-Am.

Enfin, si vous réalisez une saison hors norme, et que vous êtes un des deux joueurs à recevoir le plus de votes pour le All-Star Game, vous aurez la possibilité d’être nommé capitaine de votre équipe, et donc de choisir vos coéquipiers.

Rappel : NBA 2K donnera cette année la possibilité aux joueurs de couper les scènes de dialogue. Il sera également possible d'éviter le «Prélude» pour toute nouvelle carrière.