Tinder : quels métiers ont le plus de succès sur l'application ?

L'application de rencontres Tinder a publié la liste des métiers qui ont le plus de succès auprès des utilisateurs du réseau.

Community manager et architecte pour les femmes, directeur artistique et journaliste pour les hommes... Ce sont les métiers qui plaisent le plus.

Sur l'application créée, il y a six ans, à Los Angeles, les utilisateurs peuvent préciser leur activité professionnelle. Tinder a alors répertorié les «matchs» les plus récurrents, rapporte Ouest-France. C'est-à-dire le nombre de fois où les profils avec une certaine profession ont été choisis par les utilisateurs.

Sur Tinder, si une personne est intéressée par un profil, elle «swipe» à droite, en glissant son pouce à droite sur l'écran du téléphone. Si l'autre personne a également «swipé», cela crée alors un «match» et les deux personnes peuvent débuter une discussion sur la messagerie interne.

Parmi les métiers qui ont recueilli le plus d'intérêt en 2018, cela va du métier d'infirmière à danseuse en passant par attachée de presse pour les femmes, à photographe, coach sportif ou enseignant pour les hommes.

Aux Etats-Unis, la liste des métiers qui attirent est un peu différente. Chez les femmes, ce sont les infirmières et les dentistes qui plaisent le plus alors que chez les hommes, ce sont les architectes d'intérieur et les pilotes.

Tinder compte 45 millions de «swipes» en France et totalise 26 millions de «matchs».