iPhone XS et XC, nouveaux iPad, Apple Watch Series 4… Ce qu’Apple pourrait dévoiler le 12 septembre

Attendue pour le mercredi 12 septembre, la keynote d'Apple dévoilera les nouvelles gammes de produits pour cette fin d'année. Et si la firme à la pomme n'a encore rien officialisé de ses intentions, les rumeurs se multiplient autour de cet événement. CNEWS sera sur place pour vous faire vivre l'événement.

Certains analystes reconnus ont d'ores et déjà partagé ce qu'Apple pourrait révéler lors de sa keynote, qui se déroulera à 19h (heure française) au sein du Steve Jobs Theater, à Cupertino. Le spécialiste high-tech Ming-Chi Kuo, souvent bien renseigné concernant la société de Tim Cook, prédit tout d'abord que trois nouveaux iPhone seront dévoilés courant septembre. De quoi prévoir une année record pour Apple qui a fait état fin juillet de la vente de plus de 90 millions d'iPhone depuis le début de l'année.

Un iPhone plus abordable ?

© 9to5mac

Si la keynote de 2017 avait levé le voile sur les iPhone 8 et 8 Plus et le fameux iPhone X, l'édition 2018 pourrait marquer le lancement d'un nouvel iPhone XS, ainsi qu'un iPhone XS Plus ou Max, doté d'un écran XXL de 6,5 pouces, selon une première image «volée» par le site 9to5mac. Tous deux seraient plus puissants que leur aîné, proposé l'année dernière à partir de 1.159 euros sur le territoire européen.

Mais l'iPhone qui devrait attirer les regards ne sera pas forcément celui qui coûtera le plus cher, puisqu'un modèle inspiré de l'iPhone X devrait être proposé entre 600 et 700 euros, affirme Ming-Chi Kuo, analyste pour TF International Securities. Ce modèle, baptisé XC par Ben Geskin -leaker connu de la sphère high-tech-, ne profiterait pas de l'écran OLED, mais de la technologie LCD, moins coûteuse. Toutefois, il ne sera pas dépourvu d'attraits et emprunterait notamment le fameux système Face ID pour être déverrouillé.

Apple devrait donc définitivement dire adieu à son bouton home et au lecteur d'empreintes digitales. Avec ce modèle, la firme à la pomme entendrait concurrencer directement les nombreux smartphones qui ont suivi le design de l'iPhone X, à l'instar du Huawei P20 Pro ou encore du OnePlus 6 et sont vendus bien moins cher.

Un iPad pro à écran bord à bord ?

Un nouvel iPad Pro serait également dans les cartons d'Apple. Celui-ci pourrait profiter à son tour d'un nouvel écran bord à bord digne de l'iPhone X. La firme de Cupertino aurait notamment prévu directement dans la mise à jour iOS 12, prévue cette automne, la possibilité de faire fonctionner la tablette sans bouton home. Un indice qui tend à prouvrer que l'iPad Pro pourrait lui aussi utiliser Face ID.

Un lifting pour l'Apple Watch series 4

© 9to5mac

Voilà maintenant trois années que la première Apple Watch a été lancée. Un modèle dont le design n'a finalement pas changé depuis. 2018 pourrait apporter un vent de changement avec la Series 4, dont les designers auraient revu la place de l'écran. Si la taille du cadran demeurerait inchangée, la dalle pourrait, elle, être élargie afin d'offrir plus de confort visuel lors de sa consultation, toujours selon le site 9to5mac. En outre, de nouveaux capteurs pourraient intégrer la montre connectée, notamment pour un suivi d'activité toujours plus précis. Enfin, l'Apple Watch Series 4 pourrait elle aussi être disponible en septembre, comme c'est le cas chaque année dans les jours qui suivent la keynote.

De nouveaux AirPods

Côté musique, Apple pourrait lancer de nouveaux AirPods d'ici à la fin de l'année. Les précédents écouteurs 100 % sans fil étaient sortis fin 2016 et la société de Cupertino pourrait offrir de nouveaux modèles. Parallèlement, un casque supra-auriculaire conçu par ou avec (?) Beats pourrait aussi voir le jour. Le tout étant de compléter la gamme audio de la marque, qui avait lancé il y a quelques mois son fameux HomePod.

iOS 12 lancé dans la foulée de la keynote

Comme chaque année, Apple profitera de sa conférence pour lancer officiellement la mise à jour majeur de son OS. Ainsi, iOS 12 , présenté en juin dernier et dont la version bêta est déjà disponible, devrait être lancé dans le courant du mois de septembre, si l'on s'en réfère au calendrier habituel de la marque à la pomme. Au menu cette année, Les Memojis rejoindront les Animojis parmi les fonctions liées à Face ID, tandis qu'un nouveau système permettra de réguler son usage de l'iPhone et des iPad et permettra de prendre conscience du temps passé chaque jour sur les applications et les réseaux sociaux.