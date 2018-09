iPhone XS et XS Max : nos premières impressions sur ces mobiles luxueux

Comptant parmi les leaders du marché mobile sur le segment premium -au côté de Samsung-, Apple entend affirmer sa position avec ses nouveaux iPhone XS et XS Max. Deux mobiles très haut de gamme que nous avons pu essayer à l'issue de la keynote.

Après avoir introduit l’iPhone X l’an passé, Apple rompt donc définitivement avec les chiffres arabes pour lancer une nouvelle génération basée sur les chiffres romains. Les XS et XS Plus s’affichent donc comme les nouveaux fleurons de la société de Cupertino.

Prévus pour le 21 septembre, ces deux smartphones seront respectivement proposés aux tarifs de 1.159 et 1.259 euros, avec une version 512 Go du XS Max à 1.659 euros.

Un positionnement, qui reste en adéquation avec le modèle X, lancé à 1.159 euros l’an passé. Critiqué sur son prix par certains analystes sceptiques, l'iPhone X, qui symbolisait les dix ans du lancement du premier iPhone, s'est tout de même vendu à plus de 60 millions d'exemplaires dans le monde, générant un chiffre d'affaire de 53 milliards d'euros à lui seul. Apple mise donc à nouveau sur cette stratégie élitiste autour de ses flagships 2018.

Un design dans la continuité du X

Côté design, les XS et XS Max ne diffèrent pas de leur grand-frère de 2017 et seul le choix de la finition Or autour de sa bande en acier inoxydable, permettra de distinguer un XS de son aîné, le XS Max étant quant à lui plus grand. On leur retrouve également la même finition très flatteuse, mariant verre et métal, avec le même emplacement réservé à ses deux capteurs photo dorsaux.

En façade, le désormais célèbre notch (encoche) est toujours présent et intègre la caméra TrueDepth pour le FaceID. Le XS propose d'ailleurs le même écran super retina (OLED) de 5,8 pouces de diagonale. C'est donc au XS Max de se démarquer ici avec un écran XXL de 6,5 pouces. Un argument qui permet à Apple de contenter une clientèle (notamment chinoise) friande de grands formats. Le Huawei P20 Pro offre par exemple une diagonale de 6,1 pouces, tandis que le Samsung Galaxy Note 9 affiche une dalle de 6,4 pouces.

Compatible Dolby Vision et HDR 10

A noter, les deux écrans seront compatibles avec les formats Dolby Vision et HDR 10, proposés par certains films, pour des contrastes et une colorimétrie optimisés. Lors de notre prise en main, nous avons pu visionner un court extrait du film Ready Player One (vidéo ci-dessus) qui offraient un rendu flatteur. Le son stéréo a également optimisé, promet Apple, mais les conditions bruyantes de la keynote n'ont pas permet de juger cet aspect.

Un effet Bokeh toujours plus proche d'un reflex

L'équipement photo reste toujours au cœur des iPhone. A ce titre, les XS et XS Max profitent de fonctionnalités intéressantes. Une puce «neuronale» (intégrant de l'intelligence artificielle) permet de segmenter en différentes couches une photo pour en améliorer le constrate, les couleurs et le contour des sujets immortalisés. L'idée étant de faire ressortir davantage les détails. Si quelques images nous ont été montrées, les conditions de notre prise en main ne nous ont pas permis de comparer réellement ces dires. L'effet Bokeh (flou d'arrière-plan) profite aussi de cette technologie pour régler manuellement la profondeur de champ, même après la prise de vue. A noter que cette fonction est purement logicielle, puisqu'il sera possible de faire de même avec l'iPhone XR, vendu moins cher.

Un monstre de puissance en vue

Sous leurs coques, les iPhone XS et XS Max abritent le A12 Bionic. Un nouveau processeur décrit comme un monstre de puissance, pouvant opérer 5.000 milliards d'opérations par seconde, soit huit fois plus rapide que le A11 Bionic livré l'an passé avec l'iPhone X et ses 600 milliards d'opérations dans le même laps de temps. Les XS devraient donc exceller notamment dans l'usage des jeux vidéo, comme le montre notre vidéo ci-dessous mettant en avant le jeu d'aventure Blades de Bethesda.

iPhone XS et XS Max, Apple, disponibles le 21 septembre, respectivement à partir de 1.159 euros et 1.259 euros.