Sphero présente Bolt, son petit droïde surdoué du Code

Son nom est Bolt et il s’apprête à faire tourner la tête de tous les enfants, mais aussi des bidouilleurs de code.

La société américaine Sphero vient de présenter cette petite boule motorisée, qui invite tout un chacun à s’initier à la programmation. Derrière sa coque transparente, ce robot laisse apparaître un système électronique complexe que les curieux sont libres d’explorer.

Capteur de lumière ambiante, système de visée automatique, communication infrarouge et moteur peuvent être entièrement gérés grâce à une appli mobile dédiée, Sphero Edu, sur iOS et Android.

Surtout, l’objet arbore une dalle de 32 LED multicolores elle aussi entièrement programmable pour afficher des jeux de lumière, des formes, ainsi que des émoticônes. Bolt, que nous avons pu essayer en avant-première, s’avère très simple de prise en main et offre une approche pédagogique du code informatique, grâce au langage Scratch.

Surtout, l'idée d'inclure un écran, ainsi que certaines fonctionnalités bienvenues offre une foultitudes de solutions de programmations, qui vont bien au delà de des précédents modèles qui consistent simplement à donner des directions au robot pour qu'il se déplace. Différents modes, inclus dans l’application, permettent d’appliquer ses usages aux cours de maths, de géométrie et même de SVT. De quoi développer une approche ludo-éducative de la robotique.

Bolt, Sphero, 169,99 €.